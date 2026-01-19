Premier

"संस्कार असावे तर असे !" विलासराव देशमुखांच्या नातवंडांनी जपलीये अनोखी परंपरा; नेटकऱ्यांनी केलंय कौतुक

Deepshikha Deshmukh Viral Post : रितेश देशमुखच्या भावजय दीपशिखा देशमुख यांनी मुलांच्या कृतीचा एक फोटो शेअर केला आहे. हा फोटो व्हायरल झाला आहे.
Marathi Entertainment News : सेलिब्रिटी कपल रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांची दोन्ही मुलं त्यांच्या संस्कारासाठी प्रसिद्ध आहे. अनेकजण त्यांचं कौतुक करतात. रियान राहीलचं नाही तर देशमुख कुटूंबातील सगळ्यांचं मुलांवर चांगले संस्कार आहेत. नुकताच एक फोटो व्हायरल झाला आहे.

