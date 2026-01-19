"संस्कार असावे तर असे !" विलासराव देशमुखांच्या नातवंडांनी जपलीये अनोखी परंपरा; नेटकऱ्यांनी केलंय कौतुक

Marathi Entertainment News : सेलिब्रिटी कपल रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांची दोन्ही मुलं त्यांच्या संस्कारासाठी प्रसिद्ध आहे. अनेकजण त्यांचं कौतुक करतात. रियान राहीलचं नाही तर देशमुख कुटूंबातील सगळ्यांचं मुलांवर चांगले संस्कार आहेत. नुकताच एक फोटो व्हायरल झाला आहे. .देशमुखांची सून दीपशिखा देशमुख कायमच विविध फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असतात. त्यातच त्यांच्या घरातील लहान मुलांनी सुरु केलेली परंपरा नुकतीच सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. या पद्धतीचं सध्या सगळीकडे कौतुक होत आहेत. .दीपशिखा यांनी सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर केलाय. ज्यात स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचा फोटो दिसत असून त्याच्यासमोर मेडल्स ठेवलेले दिसत आहेत. त्यांनी पोस्टमध्ये ते त्यांनी जिंकलेलं प्रत्येक बक्षीस पहिल्यांदा आजोबांना दाखवतात असं लिहिलं आहे. .त्या म्हणतात की,"आमच्या घरची ही परंपराच आहे. प्रत्येक वेळेस माझी मुलं एखादा मेडल्स जिंकून घरी येतात. तेवहा ते कुणीही सांगितल्याशिवाय त्यांचा प्रत्येक विजय आजोबांना समर्पित करतात. हे मी त्यांना कधीच शिकवलं नाही. एक आई म्हणून लोक मला विचारतात तुम्ही त्यांना हे शिकवलं का ? यावर मी हसते. त्या क्षणी मला समजलं हे असं निस्वार्थ प्रेम करणं शिकवता येत नाही. हे परंपरेने मिळालेलं असतं. हे त्यांच्यामध्ये जन्मजात आहे. ".अनेकांनी दीपशिखा आणि त्यांच्या मुलांचं कौतुक केलं आहे. सोशल मीडियावर ही पोस्ट व्हायरल झाली आहे. ."त्या सेटवर माझी किंमत केली जायची नाही" लक्ष्मीनिवास फेम अभिनेत्रीचे आरोप ; आता गाजवतेय बिग बॉस मराठी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.