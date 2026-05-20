इथे उलट घडलेलं! लग्नात पुजाऱ्यांनी रितेशला तब्बल ८ वेळा जिनिलियाच्या पाया पडायला लावलेलं; पण का?

बॉलिवूड अभिनेता रितेश देशमुख याचा 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट सध्या थिएटरमध्ये धुमाकूळ घालतोय. या मराठी चित्रपटाने 'सैराट' नंतर १०० कोटी कमावण्याचा रेकॉर्ड केलाय. त्यामुळे सगळीकडे सध्या याच चित्रपटाची चर्चा आहे. चित्रपटात रितेशने छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारलीये आणि अभिनेत्री जिनिलिया देशमुखने महाराणी सईबाईंची. त्यांची जोडी प्रेक्षकांची अत्यंत आवडती आहे. त्यांच्या लग्नाला जवळपास १५ वर्ष झाली आहेत. मात्र ते अजूनही नव्या जोडप्याप्रमाणेच दिसतात. तुम्हाला त्यांच्या लग्नातली एक गंमत माहितीये का? लग्नात रितेश जिनिलियाच्या चक्क ८ वेळा पाया पडला होता. .जिनिलियाने नॅशनल टेलिव्हिजनवर हा किस्सा सांगितलेला. रितेश आणि जेनेलियाचा व्हिडीओ सोनी टीव्हीच्या अधिकृत अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला होता. या व्हिडीओत त्या दोघांनीही 'सुपर डान्सर चॅप्टर ४' मध्ये परिक्षक म्हणून हजेरी लावली होती. यावेळी सगळ्या स्पर्धकांचे डान्स पाहत असताना जेनेलियाला तिच्या आणि रितेशच्या लग्नाची आठवण आली. यावेळी बोलताना जिनिलियाने त्यांच्या लग्नाचा प्रसंग सांगितला. .जिनिलिया म्हणाली, ''आज काल आपण लग्न जरी नव्या पद्धतीने करतो तरी मला पारंपारिक लग्न सोहळे आवडतात. मला आनंद आहे की माझं लग्न ही पारंपारिक पद्धतीने झालं. मी लग्न सोहळ्यात खूप रडले आणि हसले. एवढंच नाही तर रितेश माझे पाया पडला होता. रितेश ८ वेळा माझे पाया पडला होता. ८ वेळा.' गुरुजींनी त्याला जिनिलियाच्या ८ वेळा पाया पडायला लावलं होतं. यावर रितेश हसत हसत म्हणाला, 'मला असं वाटतं की जे ब्राह्मण होते त्यांना माहित होतं की मला लग्नानंतर काय करायचं आहे, त्यामुळे त्यांनी माझ्याकडून आधीच तयारी करून घेतली होती.' 'राजा शिवाजी' नंतर आता रितेश आणि जिनिलिया कोणत्या चित्रपटात दिसणार हे जाणून घेण्यास चाहते उत्सुक आहेत.