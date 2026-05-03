रितेश देशमुखने घेतलं पुण्याच्या दगडूशेठ गणपतीचं दर्शन, म्हणाला...'माझे वडिल विलासराव देशमुख यांना...' Viral Video

RITEISH DESHMUKH SEEKS BLESSINGS AT DAGADUSHETH TEMPLE: रितेश देशमुख याने दिग्दर्शित केलेला राजा शिवाजी सिनेमा १ मे रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला आहे. या सिनेमाने दोन दिवसात कोट्यवधीची कमाई केली आहे. सध्या हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतेय. दरम्यान सिनेमाच्या यशानंतर रितेशनं पुण्याच्या दगडूशेठ गणपती मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलंय. सध्या त्याचा दर्शन घेतानाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .दर्शन घेतल्यानंतर रितेश देशमुखने प्रतिक्रिया दिली आहे. ती म्हणाली की, 'हे खूप पवित्र मंदिर असून मी जितक्या वेळी शक्य होईल तेव्हा मी खाण्याचा प्रयत्न करतो. माझे वडिल विलासराव देशमुख सुद्धा दरवर्षी या मंदिरात येत होते. आम्ही राजा शिवाजी हा सिनेमा श्रद्धेनं बनवला असून छत्रपती महाराजांच्या शौर्यावर आधारित आहे.'.दरम्यान सिनेमाच्या यशाबद्दल बोलताना म्हणाले की, 'प्रेक्षकांनी सिनेमाला भरभरून प्रेम दिलय. त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी मी बाप्पाचरणी नतमस्तक होण्यासाठी आलो होती. या सिनेमासाठी १० वर्षांचा संघर्ष झाला. विशेष म्हणजे साडेतीन वर्षांमध्ये सतत काम सुरु होतं. आता आज प्रेक्षकांसमोर आला आणि त्यांना तो खूप आवडतोय याचा खूप आनंद वाटतोय.'.'राजा शिवाजी' सिनेमा १ मे रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. आतापर्यंत या सिनेमानं २४ कोटी रुपयांचा कमाई केलीय. या सिनेमात संजय दत्तसह , अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, अनेक मोठे कलाकार सिनेमामध्ये पहायला मिळणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर सिनेमातील अनेक सीन व्हायरल होत आहे.