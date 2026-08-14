वडील विलासराव देशमुखांच्या आठवणीत रितेश भावुक; म्हणाला, ‘तुम्हाला जाऊन १४ वर्षं झाली, माझा वनवास...’

VILASRAO DESHMUKH DEATH ANNIVERSARY RITEISH EMOTIONAL INSTAGRAM POST: महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांच्या १४ व्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांचा मुलगा अभिनेता रितेश देशमुख याने एक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये तो भावुक झाला होता. रितेशनं त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर वडिलांसोबतचा एक जुना फोटो शेअर करत भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण वाहिली..'तुम्हाला जाऊन १४ वर्ष झाली. पण माझा वनवास काही संपला नाही' अशी पोस्ट शेअर करत रितेश वडिलांच्या आठवणीत भावूक झाला. यावेळी पत्नी जेनिलिया देशमुखने सुद्धा कमेंट करत श्रद्धांजली अर्पण केली. रितेश आणि विलासराव देशमुख यांचं नातं फार खास होतं. रितेश नेहमीच वडिलांच्या आठवणी शेअर करत असतो. दरम्यान विलासराव देशमुख यांना २०११ मध्ये गंभीर आजार झाला होता. १४ ऑगस्ट २०१२ रोजी त्यांचं निधन झालं. .वडिलांच्या निधनाला इतकी वर्षं झाली असली तरी त्यांची आठवण आजही मनात तितकीच ताजी असल्याचं रितेशच्या या शब्दांतून जाणवतं. दरम्यान रितेशच्या चाहत्यांनीही कमेंट्सच्या माध्यमातून विलासराव देशमुख यांना श्रद्धांजली अर्पण केली..विलासराव देशमुख यांच्या निधनाला आज १४ वर्षं झाली आहेत. राजकारणात स्वतःचा ठसा उमटवणाऱ्या विलासरावांची एक वेगळी ओळख महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात आहे. मात्र, रितेशसाठी ते केवळ माजी मुख्यमंत्री किंवा राजकारणी नव्हते, तर त्याचे वडील आणि आयुष्यभराचे मार्गदर्शक होते. .'झपाटलेला'चं 'हे' सिक्रेट आजवर कळलंच नाही; सिनेमात एक नाही तर 9 तात्या विंचू होते! कितीही वेळा फिल्म पाहिली तरी हे लक्षात आलं नसेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.