प्रेम असावं तर असं! रितेश उपाशी असताना जेनिलिया ताट घेऊन मागे फिरायची, भाग्यश्रीनं सांगितला सेटवरील किस्सा

BHAGYASHREE SHARES CUTE STORY ABOUT RITEISH AND GENELIA: रितेश देशमुख आणि जिनिलीया देशमुख यांचा राजा शिवाजी सिनेमा १ मे २०२६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सध्या दोघे या सिनेमामुळे चर्चेत आहेत. नुकताच या सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला. या ट्रेलर लाँन्चवेळी अनेक मराठी कलाकरांनी हजेरी लावलेलं पहायला मिळालं. यावेळी अभिनेत्री भाग्यश्रीनं रितेश आणि जेनिलीया यांचा शुटिंगवेळचा किस्सा शेअर केलाय. .रितेश देशमुख याने राजा शिवाजी सिनेमामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली होती. तर जिनिलीयानं सईबाई यांच्या भूमिकेत काम केलं आहे. या सिनेमाचं दिग्दर्शन रितेश देशमूखने केलय तर निर्मितीची जबाबदारी जेनिलिया हिने साकारली आहे. तसंच या सिनेमात अभिनेत्री भाग्यश्री पटवर्धन हिने राजमाता जिजाऊची भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. .यावेळी भाग्यश्रीनं ट्रेलर लॉन्चवेळी किस्सा शेअर केलाय. प्रेक्षकांशी बोलताना भाग्यश्री म्हणाली की, 'नवरा बायकोनं एकत्र दिग्दर्शक आणि निर्माती म्हणून काम करणं खूप कठीण असतं. या दोघांनी ते उत्तम पद्धतीनं सांभाळलं आहे. घरी जाऊन हे किती भांडत असतील माहिती नाही. परंतु सेटवर यांच्यात कधीच वाद झाला नाही.'.'मला शुटिंगचा वेळीचा एक किस्सा आठवतोय. ज्यात जिजाऊ जश्या शिवरायांना जेवण भरवायच्या. तसंच रितेश कामात इतके व्यस्त होते की रात्र झाली होती. सगळ्यांचं जेवण झालं होतं, परंतु रितेश यांचं जेवण राहिलं होतं. त्यावेळी निर्मात्या जिनिलीया एका ताटात पोळी-भाजी घेऊन त्यांच्या मागे फिरत होता. त्यांना असं वाटत होतं की, किमान त्यांनी एक घास तरी खावा. त्यामुळे मला त्यांच्या प्रेमाचा हेवा वाटतो.' .बिग बॉस मराठीच्या मंचावर जिनिलियाचं क्युट उत्तर; रितेश सुद्धा लाजला, Viral Video.