TABLE FOR TWO CHAIR FOR ONE: बॉलिवूडमधील लोकप्रिय जोडी रितेश देशमुख आणि जिनेलिया देशमुख यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये जिनिलिया चक्क रितेशच्या मांडीवर बसलेलं पहायला मिळतय. दोघांचा हा रोमँटिक आणि क्युट अंदाज चाहत्यांना प्रचंड आवडला आहे. पंरतु या फोटोची चर्चा होण्यामागे वेगळंच कारण आहे. .रितेशनं त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर जिनिलियासोबतचा एक व्हिडिओ शेअर केला. त्यात त्याने 'Table for two, chair for one' असं सहा शब्दांचं मजेशीर कॅप्शन दिलं आहे. म्हणजेच, जेवणासाठी टेबल दोघांचं; पण खुर्ची मात्र एकच! रितेशच्या या कॅप्शनवर जिनिलीयानेही मजेशीर कमेंट केली. तिने लिहिलं, 'Confused which one is the meal.' तिच्या या कमेंटने चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं..रितेश-जिनिलीयाचा हा फोटो पाहून अनेक नेटकऱ्यांना राहुल गांधींनी सांगितलेला किस्सा आठवला. काही दिवसांपूर्वी नवी दिल्ली येथे सोनिया गांधी यांच्या Belonging: A Journey of Love या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात राहुल गांधी यांनी आई-वडिलांच्या नात्याविषयी काही आठवणी सांगितल्या होत्या. राहुल गांधी यांनी सांगितलं होतं की, त्यांच्या घरी जेवणाच्या वेळी वडील राजीव गांधी खुर्चीवर बसायचे आणि आई सोनिया गांधी त्यांच्या मांडीवर बसायच्या. लहानपणी त्यांना हे अगदी सामान्य वाटायचं. मात्र, मित्रांच्या घरी गेल्यावर त्यांच्या आई-वडिलांना असं एकत्र बसलेलं न पाहून राहुल यांना आश्चर्य वाटायचं. असं ते म्हणाले होते..राहुल गांधी यांनी सांगितलेला हाच किस्सा रितेश-जिनिलीयाच्या फोटोशी जोडत नेटकऱ्यांनी कमेंट्स केल्या. एका युजरने 'Belonging: A Journey of Love Sonia Gandhi' अशी कमेंट केली. तर दुसऱ्याने 'And that's belonging' असं म्हटलं. .बाबो! सैफ अली खानने करीनाच्या एक्स बॉयफ्रेंडला मारली मिठी; व्हिडीओ पाहून चाहते थक्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.