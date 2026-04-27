दोन किंवा अडीच नाही 'इतक्या' तासांचा असणार रितेशचा 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट; किती झालं ॲडव्हान्स बुकिंग?

लोकप्रिय मराठमोळा अभिनेता रितेश देशमुख याच्या 'राजा शिवाजी'या चित्रपटाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाकडे प्रेक्षक डोळे लावून बसलेत. आपल्या राजाची कहाणी पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर अनुभवायला सगळे सज्ज झालेत. ट्रेलर पाहिल्यानंतर तर ही उत्सुकता आणखीनच वाढलीये. या चित्रपटात अभिनेता रितेश देशमुख छत्रपतींची भूमिका साकारणार आहे, सोबतच या चित्रपटाच्या दिग्दर्शनाची धुरा देखील त्यानेच सांभाळली आहे. तर अभिनेत्री जिनिलिया सईबाईंच्या भूमिकेत दिसणार आहे. मात्र हा चित्रपट किती तासांचा आहे ठाऊक आहे का? .'राजा शिवाजी' हा चित्रपट १ मे रोजी संपूर्ण देशात प्रदर्शित होणार आहे. मराठीसोबतच हिंदी भाषेतही हा चित्रपट प्रदर्शित होतोय. अशातच या चित्रपटाचं ॲडव्हान्स बुकींग सुरू झालंय. त्यावरून हा चित्रपट किती तासांचा असणार आहे याबद्दल माहिती मिळालीये. 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट दोन किंवा अडीच नाही तर तब्बल ३ तास १५ मिनिटांचा असणार आहे. यात महाराजांची गाथा अधिक विस्तृतपणे दाखवण्यात येणार आहे. चित्रपटाचा रनटाईम जास्त असल्याने प्रेक्षकांनी आनंद व्यक्त केलाय. तर प्रेक्षकांचं या चित्रपटावरचं प्रेम आधीच दिसू लागलंय. ॲडव्हान्स बुकिंग सुरु झाल्यापासून अवघ्या काही तासांत सुमारे १४०० हून अधिक प्रेक्षकांनी चित्रपटाचं तिकिट काढलं आहे. .'राजा शिवाजी' चित्रपटाचा ट्रेलर तर प्रेक्षकांना आवडला होता. मात्र आता हा चित्रपटही प्रेक्षकांना आवडतोय का हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. या चित्रपटात रितेश जिनिलियासोबत संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन इराणी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते वेगवेगळ्या भूमिका साकारत आहेत. .संजय दत्त, अभिषेकला सर्वाधिक तर जिनिलियाला सगळ्यात कमी , 'राजा शिवाजी'साठी कुणाला किती मानधन मिळालं?