'बिग बॉस मराठी ६' च्या सूत्रसंचालनाला रितेश देशमुखने का दिला होकार? स्वतः सांगितलं कारण, म्हणाला-मागच्या सीझनमध्ये....

अभिनेता रितेश देशमुख पुन्हा एकदा 'बिग बॉस मराठी'च्या सहाव्या सीझनद्वारे सूत्रसंचालकाच्या भूमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. मागील सीझनला मिळालेल्या प्रचंड यशानंतर, यंदाचा नवा सीझन आणखी वेगळ्या संकल्पनेसोबत प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. 'अनेक दारं' ही यंदाची थीम असून, हे दरवाजे स्पर्धकांच्या प्रवासाची दिशा ठरविणार आहेत. हा कार्यक्रम ११ जानेवारीपासून दररोज रात्री ८ वाजता कलर्स वाहिनी आणि जिओ हॉटस्टारवर प्रसारित होणार आहे. रितेशची स्पष्ट मतं आणि स्पर्धकांशी असलेली थेट संवादशैली प्रेक्षकांना नेहमीच भावते. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या सीझनबाबतची तयारी, मागील सीझनच्या यशामागची कारणं आणि रणनीती याविषयी रितेशबरोबर साधलेला हा खास संवाद....* सिनेमा असो किंवा 'बिग बॉस' असो, अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट्स निवडताना नेमक्या भावना काय असतात?:- मला असं वाटतं, की कोणतंही काम करण्याआधी जर मनामध्ये उत्साह निर्माण होत असेल तर ते काम नक्की केलं पाहिजे. मागील सीझनचं सूत्रसंचालन करण्यामागेदेखील हाच उत्साह कारणीभूत होता. त्या सीझनला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि त्यामुळेच हा सीझन पुन्हा करण्याचा निर्णय घेतला. 'बिग बॉस' हा कार्यक्रम मला वैयक्तिकरीत्या खूप आवडतो. मी अनेक वर्षांपासून हिंदी 'बिग बॉस' नियमितपणे पाहत आलो आहे; मात्र मराठी 'बिग बॉस'मध्ये काम करताना एक वेगळाच आपुलकीचा सहभाग जाणवतो. आमची एक लहानशी टीम आहे, जी सतत शोबद्दल चर्चा करत असते. त्यामुळे माझ्यासाठी 'बिग बॉस' करण्यामागे सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे उत्साह..* मागील सीझन प्रचंड गाजला, त्या यशामागे नेमकं गमक काय होतं?:- कोणतीही गोष्ट यशस्वी होण्यामागे अनेक कारणं असतात. सर्वात मोठं श्रेय मी मागील सीझनमधील स्पर्धकांनाच देईन. मी एक सूत्रसंचालक म्हणून वीकेंड प्रभावी करण्याचा प्रयत्न करतो; पण तो वीकेंड किती दमदार असेल हे पूर्णपणे मधल्या पाच दिवसांत घडलेल्या घटनांवर अवलंबून असते. त्यासोबतच वाहिनीची प्रमोशन रणनीतीही तितकीच महत्त्वाची भूमिका बजावते. या सगळ्यांमुळेच तो सीझन यशस्वी झाला. .* सूत्रसंचालन करताना काही वेगळा अभ्यास करावा लागतो का?:- सूत्रसंचालक म्हणून लोकांच्या भावना समजून घेणं खूप गरजेचं असतं. कधी स्पर्धकांना योग्य मार्गदर्शन करावं लागतं, तर कधी गोष्टी हलक्याफुलक्या पद्धतीने समजावून सांगाव्या लागतात; मात्र काही वेळा स्पर्धक उर्मट किंवा हट्टी असतील तर परखड शब्दांचाही वापर करावा लागतो. कधी कधी एखाद्या स्पर्धकामध्ये वेगळेपणा असतो; पण तो पुरेसा समोर येत नाही. अशा वेळी त्याला ते जाणवून देणं आवश्यक ठरतं, कारण शेवटी 'बिग बॉस' हा केवळ खेळ नसून व्यक्तिमत्त्वाचा शो आहे..* केदार शिंदे यांनी जसं सूरज चव्हाणला चित्रपटामध्ये ब्रेक दिला, तसं तू कोणत्या स्पर्धकाला तुझ्या प्राॅडक्शन हाउसतर्फे येणाऱ्या चित्रपटामध्ये संधी देशील का?:- मला वाटतं केदारजींनी जेव्हा सूरज चव्हाणला पाहिलं, तेव्हा त्यांच्या मनात एक ठोस संकल्पना तयार झाली होती. कधी कधी एखाद्या व्यक्तीभोवतीच चित्रपट उभा राहतो, तर कधी त्या व्यक्तीसारखा एखादा कलाकार शोधला जातो. सध्या तरी माझ्या मनात असा कोणताही ठरावीक विचार नाही; पण यंदाच्या सीझनमध्ये जर एखादा प्रेरणादायी, वेगळा स्पर्धक भेटला, तर मुंबई फिल्म कंपनीच्या माध्यमातून नक्कीच त्याच्याबाबत विचार केला जाईल..* यश-अपयशाकडे तू कसं पाहतोस?:- यश आणि अपयश हे प्रत्येकाच्या आयुष्याचे अविभाज्य भाग आहेत. आयुष्यात चढ-उतार सतत येत राहतात. मला असं वाटतं, की यश मिळाल्यावर माणसाने ते फार काळ डोक्यावर घेऊन बसू नये. कारण एकदा तुम्ही त्या यशात अडकून पडलात तर पुढे जाणं कठीण होतं; मात्र अपयश आलं तर त्यातून बाहेर कसं पडायचं, यावर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. त्या काळात मित्र, कुटुंबीय यांची मदत घ्यायला काहीच हरकत नाही. .* या सीझनची थीम 'दार उघडणार, नशीब पालटणार' अशी आहे. तुझ्या वैयक्तिक आयुष्यात असा कोणता क्षण होता, ज्यानंतर तुला खरंच 'नशीब पालटलं' असं वाटलं?:- खरं सांगायचं तर, माझं नशीब पहिल्यांदाच पालटलं ते माझ्या पहिल्याच चित्रपटातून. त्या चित्रपटात मला जेनेलियासोबत काम करण्याची संधी मिळाली आणि तीच माझी हीरोईन आता माझी पत्नी बनली आहे. त्यानंतर दहा वर्षांचा आमचा डेटिंगचा काळ आणि आता तब्बल १४ वर्षांचा संसार... ही २४ वर्षांची साथ माझ्यासाठी नशीबच म्हणावं लागेल. माझ्या मुलांच्या जन्मानंतरही आयुष्याला एक वेगळंच वळण मिळालं, तेव्हाही मला नशीब पालटलं, असं मनापासून वाटलं..