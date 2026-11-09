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सुनांचा सासूबाईंसोबत सेल्फी अन्... दिवाळीनिमित्त एकत्र आलं देशमुख कुटुंब; रितेशने शेअर केले फोटो, चाहते म्हणतात- नजर ना लागो

Ritesh Deshmukh Genelia Deshmukh Diwali Celebration Photos: लोकप्रिय अभिनेता रितेश देशमुख आणि जिनिलिया यांनी यावर्षीची दिवाळी खास गावच्या घरी साजरी केलीये तेही एकत्र कुटुंबासोबत. त्यांचे फोटो सध्या व्हायरल होतायत.
riteish deshmukh diwali photos

riteish deshmukh diwali photos

esakal

Payal Naik
Updated on

महाराष्ट्राची लाडकी जोडी म्हणजे अभिनेता रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख. त्यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. सोबतच त्यांच्या वागण्यानेदेखील ते चाहत्यांचे आवडते बनले. चाहते कायमच त्यांच्या बद्दल जाणून घेण्यासाठी उत्सुक असतात. नुकतीच दिवाळीची सुरुवात झालीये. आणि देशमुख कुटुंबीयदेखील ही दिवाळी जोरदार पद्धतीने साजरी करता आहेत. या दिवाळीसाठी रितेश आणि जिनिलिया त्यांच्या पारंपरिक घरात म्हणजे लातूरमधील बाभळगाव येथील घरी पोहोचलेत. इथे त्यांनी इतर दोन भावांसोबत आणि संपूर्ण कुटुंबासोबत दिवाळी साजरी केलीये. त्यांचे फोटोही त्यांनी शेअर केलेत.

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