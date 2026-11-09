सुनांचा सासूबाईंसोबत सेल्फी अन्... दिवाळीनिमित्त एकत्र आलं देशमुख कुटुंब; रितेशने शेअर केले फोटो, चाहते म्हणतात- नजर ना लागो

महाराष्ट्राची लाडकी जोडी म्हणजे अभिनेता रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख. त्यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. सोबतच त्यांच्या वागण्यानेदेखील ते चाहत्यांचे आवडते बनले. चाहते कायमच त्यांच्या बद्दल जाणून घेण्यासाठी उत्सुक असतात. नुकतीच दिवाळीची सुरुवात झालीये. आणि देशमुख कुटुंबीयदेखील ही दिवाळी जोरदार पद्धतीने साजरी करता आहेत. या दिवाळीसाठी रितेश आणि जिनिलिया त्यांच्या पारंपरिक घरात म्हणजे लातूरमधील बाभळगाव येथील घरी पोहोचलेत. इथे त्यांनी इतर दोन भावांसोबत आणि संपूर्ण कुटुंबासोबत दिवाळी साजरी केलीये. त्यांचे फोटोही त्यांनी शेअर केलेत. .महाराष्ट्राचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कुटुंबाने यावर्षी एकत्र येत दिवाळी साजरी केलीये. रितेश देशमुख, अमित देशमुख, धीरज देशमुख, जिनिलीया आणि दीपशिखा देशमुख त्यांची मुलं सगळेच यावेळेस एकत्र आले होते. त्यांच्या आई वैशालीताई देशमुख यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहण्यासारखा आहे, त्यांनी एकत्र कुटुंबासोबत लक्ष्मीपूजन केलं. शिवाय आपल्या नातवंडांसोबतही त्या मजा करताना दिसल्या. या फोटोमध्ये त्यांनी त्यांच्या तिन्ही सुनांसोबत घेतलेला सेल्फीदेखील आहे. त्यांचे हे फोटो सध्या सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल होत आहेत. या फोटोंमध्ये देशमुखांच्या बाभळगाव येथील घराची झलक पाहायला मिळते..दिपशिखा धिरज देशमुख यांनीही त्यांच्या इंस्टाग्रामवर काही फोटो शेअर केले आहेत. अमित देशमुख यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं, “दीपावलीच्या मंगलमय पर्वानिमित्त आज सायंकाळी बाभळगाव निवासस्थानी सहकुटुंब पारंपरिक पद्धतीने विधिवत लक्ष्मीपूजन केले. प्रकाश, मांगल्य आणि समृद्धीचा संदेश देणाऱ्या या दीपोत्सवाच्या निमित्ताने सर्वांच्या जीवनात सुख, शांती, समाधान आणि उत्तम आरोग्य नांदो, प्रत्येक कुटुंबाच्या आयुष्यात आनंदाचे क्षण फुलावेत, अशी मनोकामना व्यक्त केली. यंदाच्या नैसर्गिक प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या आयुष्यात सुखाचे आणि समाधानाचे दिवस यावेत, त्यांच्या कष्टांना बळ मिळावे आणि प्रत्येकाच्या घरात आनंदाचा दीप उजळावा, हीच लक्ष्मीमातेकडे प्रार्थना. सर्वांना सुख, समृद्धी, आरोग्य आणि मांगल्य घेऊन आलेल्या दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा.”.या फोटोवर चाहत्यांनी लाइक आणि कमेंटचा वर्षाव केला आहे. या कुटुंबाला कुणाची नजर ना लागो, असेच एकत्र राहा असं लिहीत चाहत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. .या बाथरूममध्ये अंघोळीला कधी येऊ? सिद्धार्थ मितालीच्या नव्या घराला पाहून लोकप्रिय अभिनेत्याची भन्नाट कमेंट; रिप्लाय देत म्हणाला- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.