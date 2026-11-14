बाबो! अभिनेत्री ऋतुजाने अवघ्या ४ महिन्यांत घटवलं तब्बल इतकं वजन; ट्रान्सफॉर्मेशनचे फोटो पाहून नेटकरी म्हणाले...

MARATHI ACTRESS RUTUJA BAGWE FITNESS JOURNEY: मनोरंजनविश्वात असे अनेक सेलिब्रिटी असतात, जे आपल्या फिटनेसकडे विशेष लक्ष देत असतात. एखाद्या भूमिकेसाठी ते वजन वाढवतात, तर कधी कमीही करतात. अनेक सेलिब्रिटीचं ट्रान्सफॉर्मेशन चाहत्यांना प्रेरणा देणारं ठरतं. त्यातच काही दिवसापूर्वी वनिता खरातने तिचे काही फोटो शेअर केले. या फोटोमध्ये तिने तब्बल २८ किलो वजन कमी केल्याचं दिसून आलं. त्यानंतर तिचं खूप कौतूक झालं. दरम्यान आता वनितानंतर दुसऱ्या एका अभिनेत्रीनं वजन कमी करत ट्रान्सफॉर्मेशनचे फोटो शेअर केलेत. तिचे फोटो पाहून अनेक जण आवाक झालेत. .अभिनेत्री ऋतुजा बागवे हिने सोशल मीडियावर काही फोटो शेअर केलेत. या फोटोमध्ये तिने Before आणि After चा तिचा लूक दाखवला आहे. त्यात तिने ४ महिन्यात कमी केलेलं वजन दाखवलं आहे. तसंच फोटो शेअर करत हटके कॅप्शन सुद्धा दिलं आहे. तिने लिहलं की, 'स्नायू मजबूत करणं, शरीराला योग्य आकार देणं आणि अतिरिक्त चरबी कमी करणं हा प्रवास सोपा नव्हता. या प्रवासात संयम, शिस्त आणि सातत्याचं महत्त्व शिकले. दररोज स्वतःला अधिक सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे, पण आतापर्यंत केलेल्या प्रगतीचाही आनंद आहे. योग्य मार्गदर्शन आणि मेहनतीमुळे हा बदल शक्य झाला,' असं ऋतिजाने म्हटलं आहे..सोशल मीडियावर तिची पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून अनेकांनी तिच्या फिटनेसचं कौतूक केलय. अभिनेत्री वनिता खरातने सुद्धा हार्ट इमोशी शेअर करत तिला प्रोत्साहन दिलय. ऐश्वर्या नारकरने देखील हार्ट इमोजी शेअर करत अभिनेत्रीचं कौतूक केलय. .अशोक सराफ यांचा दात पडण्याचा किस्सा ऐकून माधुरीलाही हसू अनावर; नेमकं काय घडलं होतं? Video .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.