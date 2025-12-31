Premier

धुरंधर सिनेमातील FA9LA गाण्यावर रोबोटचा डान्स, हावभाव सुद्धा अक्षय खन्नासारखेच, व्हिडिओ व्हायरल

ROBOT DANCES TO FA9LA SONG VIRAL VIDEO: धुरंधर सिनेमातील FA9LA गाण्यावर एक ह्युमनॉइड रोबोट IIT मुंबईमध्ये तंत्रज्ञान कार्यक्रमात नाचताना दिसला. रोबोटच्या डान्स स्टेप्सने अक्षय खन्नाचे हावभाव अचूकपणे अनुकरण केले.
Apurva Kulkarni
Updated on

Robot performing FA9LA dance: सध्या सोशल मीडियावर धुरंधर सिनेमातील अक्षय खन्नाच्या FA9LA गाण्याची चर्चा सुरुये. नेटकऱ्यांमध्ये या गाण्याची मोठी क्रेझ आहे. अनेक जण या गाण्यावर रिल्स बनवताना पहायला मिळताय. देशातील तसंच विदेशातील नेटकरी देखील या गाण्यावर पाच मिनिटं का होईना थिरकताना पहायला मिळताय. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये चक्क एक रोबोट नाचताना पहायला मिळतोय.

