धुरंधर सिनेमातील FA9LA गाण्यावर रोबोटचा डान्स, हावभाव सुद्धा अक्षय खन्नासारखेच, व्हिडिओ व्हायरल

Robot performing FA9LA dance: सध्या सोशल मीडियावर धुरंधर सिनेमातील अक्षय खन्नाच्या FA9LA गाण्याची चर्चा सुरुये. नेटकऱ्यांमध्ये या गाण्याची मोठी क्रेझ आहे. अनेक जण या गाण्यावर रिल्स बनवताना पहायला मिळताय. देशातील तसंच विदेशातील नेटकरी देखील या गाण्यावर पाच मिनिटं का होईना थिरकताना पहायला मिळताय. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये चक्क एक रोबोट नाचताना पहायला मिळतोय. .रोबोट आपल्या आयुष्याचा एक भाग झाले आहे. रोबोट माणसासारखी कामं करतील अशी कोणीच कल्पना केली नव्हती. परंतु मुंबई इथल्या एका आयआयटीमध्ये रोबोटिक्स, एआय आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानावर कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात ह्युमनॉइड रोबोटने चक्क धुरंधरमधील FA9LA गाण्यावर भन्नाट डान्स केला. रोबोटचा डान्स पाहून सगळेच शॉक झाले..स्टेजवर रोबोटने धुरंधरच्या FA9LA गाण्यावर नाचायला सुरुवात केली की, उपस्थितानी टाळ्यांचा कडकडाट केला. व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे रोबोट अक्षय खन्नासारख्या स्टेप्स करताना पहायला मिळाला. तसंच त्याची स्टेप्स गाण्याच्या तालाशी पुर्णपणे सुसंगत होत्या. त्याचे चेहऱ्यावरील हावभाग सुद्धा अक्षय खन्नासारखेच होते. हे पाहून उपस्थित असलेले लोक सुद्धा चकीत झाले. .सध्या सोशल मीडियावर या रोबोटचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेक जण कमेंट करत 'भाऊ काही दिवसात मनोरंजन करणार आहे' अशा कमेंट्स करताना पहायला मिळतय. तर अनेकांनी या तंत्रज्ञानंचं कौतूक केलय. दरम्यान कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी सांगितलं की, हा डेमो रोबोट असून त्याचं संतुलन, रिअल टाइम प्रतिसाद आणि मोशन प्लॅनिग यावर तपासणी करण्यात आली. .'जय जय राधा रमण हरि बोल' सत्संगमध्ये बेभान होऊन नाचली प्राजक्ता माळी, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.