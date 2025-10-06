रॉक कच्छी-क्रेटेक्सची जोडी महाराष्ट्र गाजवणार! पुण्यात रंगणार ‘मराठी वाजलंच पाहिजे’ म्युझिक फेस्टिव्हल; पण कधी कुठे कोणती कार्यक्रम?

मराठी संगीतप्रेमींसाठी एक अविस्मरणीय संगीत मेजवानी घेऊन येत आहेत रॉक कच्छी आणि आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे प्रसिद्ध संगीतकार क्रेटेक्स. ‘मराठी वाजलंच पाहिजे (MVP) म्युझिक फेस्टिव्हल’ या भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन १२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी लिबर्टी स्क्वेअर, फिनिक्स मार्केटसिटी, पुणे येथे करण्यात आले आहे. या फेस्टिव्हलचा उद्देश मराठी संगीताला एक नवा, आधुनिक चेहरा देत जागतिक मंचावर नेण्याचा आहे. पारंपरिक मराठी संगीत आणि आधुनिक संगीतशैलींचा संगम घडवून आणणारा हा फेस्टिव्हल महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात होत आहे..या महोत्सवात ४० हून अधिक कलाकार सहभागी होणार असून, फ्युजन, हिप-हॉप, हाऊस, रॅप, इलेक्ट्रॉनिक अशा विविध संगीतशैलींमधून मराठी बीट्सवर प्रेक्षक थिरकणार आहेत. प्रमुख कलाकारांमध्ये क्रेटेक्स, रॉक कच्छी, संजू राठोड, श्रेया-वेदान्ग, पाट्या द डॉक, इयर डाउन, आणि एमसी गावठी यांचा समावेश आहे.फेस्टिव्हलची ठळक वैशिष्ट्ये:आंतरराष्ट्रीय दर्जाची साउंड व लाईटिंग व्यवस्थाआधुनिक म्युझिक प्रॉडक्शनसह मराठी गीतांचा संगमतरुणाईसाठी खास डिझाइन केलेला स्टेज अनुभव.बुकमायशोवर ऑनलाईन तिकीट बुकिंग – ₹500 पासून सुरू. या कार्यक्रमाद्वारे मराठी संगीताला नव्या युगात नेण्याचा आणि तरुण पिढीला मराठी बीट्सची नवी अनुभूती देण्याचा संकल्प आयोजकांनी केला आहे. रॉक कच्छी MVP फेस्टिव्हल विषयी सांगतो, “हा फेस्टिव्हल म्हणजे आमचं स्वप्न – मराठी संगीताला ग्लोबल स्टेजवर न्यायचं. आम्ही आधुनिक ध्वनी, नव्या बीट्स आणि मराठी शब्दांचा संगम घडवतोय.” संगीतकार क्रेटेक्स यांनी सांगितले, “आमचं ध्येय मराठी संगीताला फक्त महाराष्ट्रात नाही तर जगभर पोहोचवण्याचं आहे. ‘मराठी वाजलंच पाहिजे’ हे आता फक्त वाक्य नाही, तर एक आंदोलन आहे.”.हा कार्यक्रम १२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी लिबर्टी स्क्वेअर, फिनिक्स मार्केटसिटी, पुणे इथे संध्याकाळी ४ वाजल्यापासून पुढे होणार आहे. .कुणाच्या घरी नाही तर 'इथे' शूट झालेलं 'बनवाबनवी'मधलं 'कुणीतरी येणार गं' गाणं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.