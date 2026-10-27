मानधन वाढवून मागितलं अन् नाटकातून काढलं! ‘आमने सामने’मधून रोहन गुजर, केतकी पालव रिप्लेस; म्हणाले…'शेवटचं गुडबायही करता आलं नाही ’

AAMNE SAAMNE MARATHI PLAY CAST CHANGE CONTROVERSY: मराठी रंगभूमीवर अशी अनेक नाटकं आहेत, जी वर्षानुवर्षं प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असतात. नाटकातील कलाकारांसाठीही ते नाटक त्यांच्या रोजच्या आयुष्याचा भाग बनलेलं असतं. अशातच, गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘आमने सामने’ या नाटकात लीना भागवत, मंगेश कदम यांच्यासह अभिनेता रोहन गुजर आणि अभिनेत्री केतकी पालव मुख्य भूमिकेत होते. मात्र, आता त्यांना अचानक नाटकातून काढण्यात आलं आहे. तसंच, अचानक बाहेर काढल्यामुळे शेवटचा प्रयोगही एन्जॉय करता आला नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे..रोहन आणि केतकी यांनी इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी नाराजी व्यक्त करत आपल्याला नाटकातून काढून टाकल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, “मी गेली सात ते आठ वर्षं हे नाटक करतोय आणि तब्बल ६७० प्रयोग केले आहेत,” असं रोहनने सांगितलं. तर केतकी म्हणाली, “मी साडेतीन वर्षांपासून हे नाटक करतेय. मीदेखील ५२० प्रयोग केले आहेत. परंतु, तरीही आम्हाला छान पद्धतीने गुडबाय करता आलं नाही. रवींद्र नाट्यमंदिरात आमच्या नाटकाचा प्रयोग होता. तो प्रयोग संपल्यानंतर आमची एक मीटिंग झाली आणि त्यात आम्हाला सांगण्यात आलं की, हा तुमचा शेवटचा प्रयोग होता.”.“आम्हाला नाटकातून काढण्यापेक्षाही जास्त दुःख याचं झालं की, आम्हाला शेवटचं गुडबायसुद्धा म्हणता आलं नाही. शेवटचा प्रयोग एन्जॉय करता आला नाही. पैसे आणि मानधन वाढवून मागितल्यामुळे कोणतीही पूर्वकल्पना न देता आम्हाला नाटकातून काढून टाकण्यात आलं. कोविडच्या काळात नाटक दोनदा बंद झालं, तेव्हा आम्ही अर्धं मानधन घेऊन प्रयोग करत होतो. मात्र, आता आम्ही या नाटकात दिसणार नसल्यामुळे प्रेक्षकांची माफी मागतो,” असंही त्यांनी या व्हिडिओमध्ये म्हटलं आहे..दोघांच्या या व्हिडिओवर अनेक कलाकारांनी कमेंट्स करत नाराजी व्यक्त केली आहे. अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर म्हणाली, “एक अभिनेत्री म्हणून मी या भावना समजू शकते. रिप्लेसमेंटचं दुःख काय असतं, ते मला माहीत आहे.” तर अभिनेता आस्ताद काळे म्हणाला, “खरं कारण मला माहीत आहे. मलाही राग आला होता.” तसंच, इतर कलाकारांनीही कमेंट्स करत संताप व्यक्त केला आहे. .'पाटलांचा बैलगाडा...' गौतमी पाटीलचा 'कोण होणार करोडपती'च्या हॉटसिटवर धमाकेदार डान्स, Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.