दुसरी पुर्णा आजी कदाचित प्रेक्षकांना आवडणार नाही... ज्योती यांची जागा घेण्याबद्दल रोहिणी हट्टंगडी म्हणाल्या, 'मला माहितीये की...

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' प्रेक्षकांची आवडती आहे. मात्र या मालिकेतील पुर्णा आजी म्हणजेच अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं महिन्याभरापूर्वी निधन झालं. त्यांची ही भूमिका अतिशय गाजली होती. त्या अनेकांच्या लाडक्या होत्या. मात्र त्यांच्या निधनाने सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला होता. त्यानंतर पुर्णा आजीच्या भूमिकेत कोण दिसणार याबद्दल चर्चा सुरू झाल्या होत्या. आता या भूमिकेसाठी दुसऱ्या अभिनेत्रीची निवड झाली आहे. या अभिनेत्री आहेत रोहिणी हट्टंगडी. आता मालिकेत ज्योती यांची जागा घेण्याबद्दल रोहिणी यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. .रोहिणी यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, ''आज माझ्या मनात जरा संमिश्र भावना आहे. एखाद्या कलाकाराने साकारलेली भूमिका मी पुढे नेणं हे मला वाटतं इतक्या वर्षात मी पहिल्यांदाच करत आहे. ज्योती माझी चांगली मैत्रीण होती. आमचा खूप जास्त संपर्क नव्हता. भेटलो की आम्ही एकमेकींशी बोलायचो. मी लहानपणी बालनाट्यात काम करायचे. ६३-६४ साली मी राज्य नाट्य स्पर्धेत 'सुंदर मी होणार' हे माझं पहिलं मोठं नाटक केलं होतं. त्यात मी बेबी राजे होते आणि ज्योतीने मेनकाची भूमिका केली होती. त्यामुळे तेव्हापासून ती मला माहित होती. नंतरही मी तिचं काम पाहिलं. 'मित्र' मधली तिची भूमिका माझी सर्वात आवडीची होती. खूपच सुंदर केली होती. हे मी तिला सांगितलंही होतं. नंतर आमचा तसा संपर्क आला नाही. एकत्रही काम करण्याचाही योग आला नाही.''.त्या पुढे म्हणाल्या, 'एखादी भूमिका एखाद्या कलाकाराने साकारलेली असते. लोकांच्या मनात त्याच कलाकाराची इमेज असते. दुसरं कोणीतरी त्या जागी आल्यावर काहींना ते आवडतं तर काहींना आवडत नाही. पण साधारणपणे त्या भूमिकेचा बाज कायम ठेवून अगदी तशीच ती भूमिका होणार नाही कदाचित कुठे कमी जास्त होऊ शकतं. त्यामुळे माझ्या मनात आज संमिश्र भावना आहेत. हे मी पहिल्यांदाच करत आहे. लोकांना आवडेल की नाही हा मोठा प्रश्न मनात आहे. पण मराठी प्रेक्षकांना विचारात घेता आजपर्यंत माझा अनुभव आहे की मराठी प्रेक्षक खूप दिलदार आहेत असं माझं मत आहे. त्यामुळे नक्कीच ते स्वीकारतील. मला खूप आनंद होईल.'' .रोहिणी म्हणाल्या, 'मी सेटवर आल्या आल्या प्राजक्ताने मला मिठी मारली. चार दिवस सासूचे मालिकेत ती माझी सून होती. आता याही मालिकेत सून आहे. मी ही मालिका बघायचे. त्यामुळे मला संवाद बोलताना नावं आठवायला लागतात. पण साधारण गोष्ट मला माहित आहे. म्हणावा तितका त्रास मला झाला नाही. तसंच बाकी कलाकारांबरोबर मी पहिल्यांदाच काम करत आहे. सर्वांनी मला अगदी कुटुंबाप्रमाणेच स्वीकारलं.''रोहिणी सध्या 'चार चौघी' या नाटकात देखील दिसत आहेत. .'पारू' व 'सावळ्याची जणू सावली' या मालिकांमध्ये होणार 'या' दोन लोकप्रिय कलाकारांची एन्ट्री; कोणत्या भूमिका साकारणार?