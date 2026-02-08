Rubab Movie Review : स्वाभिमान जपणारी प्रेमकथा

Entertainment News : प्रेम आंधळं असतं, असं म्हणतात. प्रेमात पडल्यानंतर माणसाला संपूर्ण जग जणू प्रेमाच्या अवतीभोवती फिरत असल्यासारखं वाटतं. योग्य-अयोग्य, शक्य-अशक्य याची जाणीव प्रेमाच्या नशेत धूसर होते. मात्र, जेव्हा या प्रेमाला लग्नाचं रूप द्यायचा निर्णय घेतला जातो, तेव्हा वास्तवाची पहिली धडक बसते. .कुटुंब, समाज, प्रतिष्ठा आणि अपेक्षा या सगळ्यांच्या ओझ्याखाली अनेकदा प्रेम तुटताना दिसतं. ‘तुझ्यासारखी नको… तूच पाहिजे’ असे ठामपणे सांगणारे अनेक प्रेमवीर याच वळणावर गोंधळतात. याच वास्तवावर बोट ठेवत, प्रेम, स्वाभिमान आणि नात्यांमधील संघर्ष यांची कथा मांडणारा शेखर बापू रणखांबे दिग्दर्शित ‘रुबाब’ हा मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. प्रेमाच्या उत्कटतेसोबत समाजात वावरण्याचा संघर्ष काय असतो, याचा विचार करायला लावणारा हा चित्रपट आहे..या चित्रपटाची कथा साधा व सरळ, निर्व्यसनी सूरज या नायकापासून सुरू होते. नुकतंच लग्न झालेला सूरज (संभाजी ससाणे) आपल्या पत्नीला घेऊन फिरायला निघतो. मात्र, या संपूर्ण प्रवासात तिचा चेहरा प्रेक्षकांसमोर उलगडत नाही. बाइकवरून जाताना सूरज भूतकाळाच्या आठवणींमध्ये हरवतो आणि कथा फ्लॅशबॅकमध्ये जाते. इथेच सूरजचा एक पूर्णतः वेगळा, धक्कादायक चेहरा समोर येतो. सध्याचा शांत, संयमी सूरज भूतकाळात मात्र व्यसनी, उद्धट आणि स्त्रीद्वेषी स्वभावाचा असतो. माधुरी नावाच्या मुलीसोबत झालेल्या ब्रेकअपनंतर आणि तिचं दुसऱ्याच मुलाशी लग्न ठरल्याचं कळताच सूरज मानसिकरीत्या कोसळतो. या धक्क्यामुळे तो स्वतःचं आयुष्य अक्षरशः वाया घालवू लागतो. याच काळात सूरजचा मित्र मनोजच्या गर्लफ्रेंडचं लग्न ठरतं. ते लग्न मोडण्यासाठी सूरज आणि त्याचे मित्र त्या लग्न समारंभात पोहोचतात. .याच ठिकाणी वैशाली (शीतल पाटील) नावाची मुलगी सूरजला पाहते आणि पहिल्याच नजरेत त्याच्या प्रेमात पडते. वैशाली सूरजसमोर आपलं प्रेम व्यक्त करते; मात्र ‘सगळ्या मुली सारख्याच असतात’ या ठाम गैरसमजामुळे सूरज तिला थेट नकार देतो. मित्रांच्या सततच्या आग्रहामुळे तो शेवटी होकार देतो आणि हळूहळू दोघं एकमेकांच्या प्रेमात पूर्णपणे गुंतून जातात. मात्र, ही प्रेमकहाणीही सहज पुढे सरकत नाही. उलट परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनते. पुढे सूरज आणि वैशालीचं नातं लग्नापर्यंत पोहोचतं का? आणि वर्तमानकाळात सूरजसोबत असलेली शांत, साधी पत्नी नेमकी कोण असते? हे चित्रपटात पाहिलेले बरे....दिग्दर्शक शेखर रणखांबे यांनी ही एक वेगळी प्रेमकथा आणलेली आहे. त्या प्रेमकथेमध्ये वेगवेगळी वळणे आहेत. त्यामुळे चित्रपट चांगलाच पकड घेणारा झाला आहे. हसतखेळत, राग-लोभ आणि रुसवेफुगवे यांचं मिश्रण या चित्रपटामध्ये आहे. एक डॅशिंग प्रेमकथा मांडताना स्वाभिमान आणि आत्मविश्वास यांची योग्य अशी सांगड घालण्यात आली आहे. चित्रपटात अनेक नयनरम्य लोकेशन्स आहेत आणि ही सुंदर लोकेशन्स आपल्या कॅमेऱ्यातून छायाचित्रकार अमोल साळुंखे यांनी सुंदररीत्या टिपली आहेत..मुख्य भूमिका साकारणारा अभिनेता संभाजी ससाणेने सूरज या भूमिकेतील विविध पैलू पडद्यावर उत्तम प्रकारे रेखाटले आहेत. अभिनेत्री शीतल पाटीलने वैशाली ही भूमिका छान साकारली आहे. प्रेम आणि लग्न या दोन गोष्टींमध्ये असलेला वास्तव नावाचा आरसा तिच्या व्यक्तिरेखेतून पाहायला मिळतो. मनोज या सूरजच्या मित्राची भूमिका साकारणारा अभिजित साकटे तसेच माधुरी ही सूरजच्या पहिल्या प्रेयसीचं पात्र साकारणारी सिमरन खेडकर यांनीही आपापल्या भूमिकेला योग्य न्याय दिला आहे. मात्र, सर्वात भाव खाऊन गेला तो म्हणजे रवीची भूमिका साकारणारा अभिनेता विशाल शिरतोडे. त्याच्या मिश्कील व्यक्तिरेखेने आणि सहजसुंदर अभिनयाने चित्रपटात अधिक रंगत आणलेली आहे. भूषण मंजुळे, प्रफुल्ल कांबळे, जयश्री पाटील, प्रमोद काळे आदी कलाकारांनी आपापली कामगिरी उत्तम प्रकारे निभावली आहे. चित्रपटातील संवाद चुरचुरीत आणि चटपटीत आहेत. .आजच्या तरुणाईला भावतील असेच आहेत. चित्रपटाचा पूर्वार्ध चांगलाच झाला आहे. तो हसविणारा आणि खिळवून ठेवणारा असाच आहे. मात्र, मध्यांतरानंतर दिग्दर्शकाची पटकथेवरील पकड काहीशी सैल झाली आहे. त्यामुळे निराशा पदरी पडते. असो. आत्मविश्वास जागविणारी आणि स्वाभिमान जपणारी अशी ही एक डॅशिंग प्रेमकथा आहे..अक्षय कुमारच्या ‘भूत बंगला’ची नवी रिलीज डेट जाहीर, आता 'या' तारखेला होणार प्रदर्शित !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.