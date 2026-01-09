Premier

‘रुबाब’मधील ‘कसं तरी होतंया रं’ प्रेमगीत प्रेक्षकांच्या भेटीला!

Rubab Movie Romantic Song : रुबाब या आगामी मराठी सिनेमातील प्रेमगीत सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आलं. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी आणि गाण्याविषयी.
Rubab Movie Romantic Song

Rubab Movie Romantic Song

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि झणकर फिल्म्स निर्मित आगामी मराठी चित्रपट ‘रुबाब’ च्या टीझरने प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण केली आहे. ‘तुझ्यासारखी नको, तूच पाहिजे’ ही हटके टॅगलाईन सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल होत असून चित्रपटाबद्दलची चर्चा दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. या रुबाबदार आणि स्टायलिश लव्हस्टोरीतील पहिलं प्रेमगीत ‘कसं तरी होतंया रं’ आता प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे.

Loading content, please wait...
marathi movie
Entertainment news
Entertainment Field
marathi song
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com