रुपाली चाकणकरांनी दिला कायदेशीर कारवाईचा इशारा; दिपाली सय्यद म्हणाल्या, 'हे किती हास्यास्पद!'

DEEPALI SAYYED REACTION TO RUPALI CHAKANKAR POST: राजकीय नेत्या आणि राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी आपल्या नावासह फोटो, ओळख, वैयक्तिक शैली आणि स्वतःला सादर करण्याच्या विशिष्ट पद्धतीची ट्रेडमार्क नोंदणी केल्याची घोषणा करत यासंदर्भात त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली होती. त्यांची ही पोस्ट सध्या चर्चेत असून, अभिनेत्री दिपाली सय्यद यांनीही त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे..रुपाली चाकणकर यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत म्हटलं होतं की, "माझं नाव, फोटो, ओळख, माझी वैयक्तिक शैली तसंच स्वतःला सादर करण्याची विशिष्ट पद्धत यासाठी ट्रेडमार्क नोंदणी करण्यात आली आहे. माझ्या परवानगीशिवाय कोणीही माझे फोटो, व्हिडिओ, शैली किंवा ओळख स्वतःच्या फायद्यासाठी अथवा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरू शकत नाही. फिल्म, रील, टीझर किंवा प्रमोशनसाठी यांचा वापर केल्यास संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्यात येईल." असं पोस्टमध्ये म्हटलं होतं..दरम्यान, काही दिवसांतच ‘महाराष्ट्राची एपस्टीन फाइल्स’ हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात अभिनेत्री दिपाली सय्यद रुपाली चाकणकर यांची भूमिका साकारत आहेत. या पार्श्वभूमीवर रुपाली चाकणकर यांनी कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दिपाली सय्यद यांनीही त्यांच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देत आपली भूमिका मांडली आहे..दिपाली सय्यद यांची प्रतिक्रियान्युज १८ला बोलताना दिपाली सय्यद म्हणाल्या, "आ बैल मुझे मार, अशी अवस्था सध्या रुपाली चाकणकर यांची झाली आहे. अशा किती महिला असतील, ज्या क्लिप लावतात, साडी नेसतात आणि ज्यांचं नाव रुपाली आहे? पण खरंच, हे किती हास्यास्पद आहे! अशा पोस्ट करून ती व्यक्ती मीच आहे, असं तुम्ही स्वतःच सांगत आहात. रुपाली चाकणकर यांना कोण कायदेशीर सल्ले देत आहे? अद्याप कोणतीही ट्रेडमार्क परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे हा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे." असं दिपाली सय्यद यांनी म्हटलय. .‘नानांना पाठ दाबण्याचे दोन रुपये द्यायचो’; अशोक सराफांनी सांगितला भन्नाट किस्सा! म्हणाले...'भर कार्यक्रमात नानांनी पाठ दाबली'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.