ज्या पद्धतीने मला रिजेक्ट केलं गेलं... 'अनन्या'मध्ये रिप्लेस झाल्याबद्दल ऋतुजा स्पष्टच म्हणाली, 'रवी जाधव यांना...'

नाटक, मालिका आणि चित्रपटात कलाकार हे कधीकधी ऑडिशनद्वारे घेतले जातात तर कधी कधी त्यांची थेट निवड होते. दिग्दर्शक निर्मात्यांना एखादा कलाकार एखाद्या भूमिकेसाठी योग्य वाटला तर ती भूमिका त्यांना ऑफर होते. मात्र इंडस्ट्रीमध्ये रिजेक्शन आणि रिप्लेसमेंटदेखील अगदी सहज होते. कलाकारांना अशा घटनांना अनेकदा सामोरं जावं लागतं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत मराठमोळी अभिनेत्री ऋतुजा बागवे हिनेदेखील तिचा रिप्लेसमेंटचा अनुभव शेअर केलाय. ऋतुजाने 'अनन्या' या नाटकात मुख्य भूमिका साकारली होती. तिच्या या भूमिकेचं प्रचंड कौतुक झालेलं. मात्र जेव्हा या नाटकावर चित्रपट बनवण्यात आला तेव्हा मात्र ऋतुजाऐवजी हृता दुर्गुळे हिची निवड करण्यात आली. आता या रिप्लेसमेंटबद्दल ऋतुजाने भाष्य केलंय. .ऋतुजाने नुकतीच भार्गवी चिरमुले हिच्या युट्यूब चॅनेलला मुलाखत दिली. यात बोलताना तिला 'तू 'अनन्या' सिनेमात का नव्हतीस?' असा प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा ऋतुजाने आधी हसत-हसत 'तुम्ही याबाबत रवी जाधव यांना विचारा' असं म्हटलं. तसंच ती 'नो कमेंट्स' असंही म्हणाली. पण, यानंतर तिनं स्वत:हून याबद्दल मला बोलायला आवडेल असं म्हटलं. या मुलाखतीत ऋतुजा म्हणाली, 'मला रिजेक्ट केलं गेलं याचा राग आला नाही किंवा त्याचं वाईट वाटलं नाही. पण, रिजेक्ट करण्याची जी पद्धत होती ती निराशाजनक होती. त्या पद्धतीमुळे मी थोडी दुखावली गेली. ती पद्धत आणखी चांगली असू शकली असती, पण ठीक आहे.' .ती पुढे म्हणाली, 'नाटकाचा सिनेमा होत असताना तुमची जी चॉइस असेल ती घ्यावी, त्याबाबत माझं काही म्हणणं नाही, त्याबद्दल आता मी बोलू इच्छित नाही. हृतानं 'अनन्या' सिनेमात उत्तम काम केलं आहे. तिच्या वाट्याला ही भूमिका आली हे तिचं भाग्य आहे आणि तिने छानच काम केलं. बऱ्याचदा रिजेक्शनचा त्रास होत नाही किंवा त्याची भीती वाटत नाही, पण त्याची जी पद्धत असते त्याचा परिणाम होतो हे मी अनेकदा अनुभवलं आहे. या इंडस्ट्रीत ती रिजेक्शनची पद्धतच सुधारायला हवी असं मला वाटतं.' .यानंतर तिने 'गोदावरी' सिनेमाच्या ऑडिशनचं उदाहरण दिलं. ती म्हणाली, 'मी 'गोदावरी' सिनेमासाठी ऑडिशन दिलं होतं. त्यांना माझं पहिलं ऑडिशन आवडलं आणि मग त्यांनी दुसऱ्या ऑडिशनला बोलावलं. ती ऑडिशन मी जितेंद्र जोशी सरांबरोबर दिली. निखिल महाजनसारख्या दिग्दर्शकाला माझं काम आवडलं, त्यानं ऑडिशन घेतली आणि आपण जितेंद्र जोशी सरांबरोबर ऑडिशन केली, यातच मी खूप खूश होते. पुढे दोन दिवसांनी मला रितसर निखिल महाजन सरांचा फोन आला आणि त्यांनी मला सांगितलं की ऑडिशन झालं; पण तू जितेंद्र जोशीच्या बायकोच्या भूमिकेसाठी जात नाहीयेस. जितकी दुसरी अभिनेत्री छान वाटतेय आणि मग त्यात दुसरी अभिनेत्री म्हणून गौरी नलावडेची निवड करण्यात आली आणि तिनं छानच अभिनय केला आहे.' .त्यानंतर ऋतुजा म्हणाली, 'हे आदरार्थी रिजेक्शन आहे किंवा हे रिजेक्शन नाही तर 'नॉट सिलेक्शन' आहे. हा फरक इंडस्ट्रीला कळला पाहिजे, म्हणून निखिल महाजन मला कमाल दिग्दर्शक वाटतो; कारण त्याला माणुसकी कळते. या परिस्थितीत तो माणूस म्हणून कसा आहे हे कळतं. हे रिजेक्शन पचवणं सोपं असतं. प्रत्येक कलाकृतीत मी असणार असं नाही. त्या कलाकृतीसाठी योग्य तोच कलाकार निवडला जाणार, पण 'अनन्या'च्या वेळी हे झालं नाही. जे रिजेक्शन झालं; ते थोडं छान पद्धतीनं झालं असतं तर मला आवडलं असतं.'.ती पुढे म्हणाली, 'कमर्शिअल कामे करताना कमर्शिअल पद्धतीनं विचार केला जातो हे मलाही कळतंच. पण, ती रिजेक्शनची पद्धत मॅटर करते. ही पद्धतच सुधारायला हवी. 'अनन्या' नाटकानंतर मलाही अनेक ऑफर्स आल्या, पण तेव्हा मी खूप नाटकांना नाही म्हटलं. तेव्हा नाही म्हणताना मलासुद्धा जड गेलंच; कारण समोर अनेक सीनियर मंडळी होती. पण, त्यांनी तेव्हा माझं 'नाही' छान पद्धतीनं स्वीकारलं नाही; तर मला वाटतं की, एखाद्याला केलेलं रिजेक्शन आणि मला आलेलं रिजेक्शन माणूस म्हणून छान पद्धतीनं स्वीकारता आलं पाहिजे.'