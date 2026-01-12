Premier

प्रथमेश-मुग्धाने चाहत्यांना दिली गुडन्युज, पोस्ट शेअर करत दाखवली नव्या पाहुणीची झलक, viral video

PRATHAMESH LAGHATE & MUGDHA VAISHAMPAYAN SHARE HAPPY NEWS: मराठी संगीतविश्वातील लोकप्रिय जोडी प्रथमेश लघाटे आणि मुग्धा वैशंपायन यांनी चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमधून त्यांनी आपल्या आयुष्यात आलेल्या “नव्या पाहुणी”ची झलक दाखवली आहे.
Apurva Kulkarni
Prathamesh Laghate & Mugdha Vaishampayan Buy New Innova Crysta: मराठी संगीत विश्वातील प्रसिद्ध जोडी मुंग्धा वैशंपायन आणि प्रथमेश लघाटे ही चाहत्यांना प्रचंड आवडते. दोघेही सारेगमप लिटिल चॅम्प्स या शोमधून चर्चेत आले. दोघांच्या आवाजाने चाहत्यांना मंत्रमुग्ध केलय. दोघांचा हसरा चेहरा, आणि साधा स्वभाव हे चाहत्यांना प्रचंड भावतं. या जोडप्याचं नेटकरी भरभरुन कौतूक करताना पहायला मिळतात. दरम्यान अशातच आता मुग्धा आणि प्रथमेशनं चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिलीय.

