प्रथमेश-मुग्धाने चाहत्यांना दिली गुडन्युज, पोस्ट शेअर करत दाखवली नव्या पाहुणीची झलक, viral video

Prathamesh Laghate & Mugdha Vaishampayan Buy New Innova Crysta: मराठी संगीत विश्वातील प्रसिद्ध जोडी मुंग्धा वैशंपायन आणि प्रथमेश लघाटे ही चाहत्यांना प्रचंड आवडते. दोघेही सारेगमप लिटिल चॅम्प्स या शोमधून चर्चेत आले. दोघांच्या आवाजाने चाहत्यांना मंत्रमुग्ध केलय. दोघांचा हसरा चेहरा, आणि साधा स्वभाव हे चाहत्यांना प्रचंड भावतं. या जोडप्याचं नेटकरी भरभरुन कौतूक करताना पहायला मिळतात. दरम्यान अशातच आता मुग्धा आणि प्रथमेशनं चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिलीय. .प्रथमेश आणि मुग्धा यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी नव्या पाहुणीची झलक सुद्धा चाहत्यांना दाखवली आहे. काही दिवसापासून प्रथमेश आणि मुग्धाच्या मनात असलेली इच्छा आता सत्यात उतरली आहे. त्याचा व्हिडिओ पाहून चाहत्यांना सुखद धक्का बसला आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्यांनी शेअर केलेला व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .मुग्धा आणि प्रथमेश यांनी यशाची पायरी गाठत नवी कोरी गाडी खरेदी केली आहे. या दोघांनी 'innova crysta'या गाडीचं स्वागत केलय. प्रथमेश आणि मुग्धाने या गाडीची झलक चाहत्यांना दाखवली आहे. तसंच यावेळी दोघांनी कुटुंबासमवेत नव्या गाडीची पुजा देखील केली. .सोशल मीडियावर पोस्ट करत प्रथमेशनं म्हटलं की, 'मी टोयोटाचा सुरुवातीपासून खुप मोठा चाहता आहे. आता आम्ही आणखी एक इनोव्हा क्रिस्टाचं स्वागत करत आहोत.' माहितीनुसार या जोडप्याने घेतलेल्या गाडीची किंमत 25 लाख रुपये इतकी आहे. तसंच या बेस मॉडेलची किंमत 18.85 लाख रुपये इतकी आहे. दरम्यान या दोघांच्या यशाचं कौतूक करत चाहत्यांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय.