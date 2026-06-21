झी मराठीवर लवकरच रंगणार सुरांची मैफल, 'सा रे ग म प' पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला; वर्ल्ड म्युझिक डे निमित्त अवधूत गुप्तेंची खास घोषणा

AVADHOOT GUPTE ANNOUNCES NEW SEASON SA RE GA MA PA: मराठी संगीतप्रेमींसाठी वर्ल्ड म्युझिक डेच्या निमित्ताने एक आनंदाची बातमी आहे. कारण गायक, संगीतकार आणि दिग्दर्शक अवधूत गुप्ते यांने चाहत्यांना एक खास सप्राईज दिलं आहे. महाराष्ट्रात घराघरात पोहचलेला 'सा रे ग म प' हा संगीत रिअॅलिटी शो पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .झी मराठीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर या शोचा प्रोमो शेअर करत अधिकृत घोषणा केली आहे. 'महाराष्ट्राच्या घराघरात पुन्हा रंगणार सुरांची मैफल, कारण गाणं ऐकलं की बरं वाटतंय' असं कॅप्शन वाहिनीनं प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये अवधूत गुप्ते स्टुडिओमध्ये बसलेला दिसतोय, तर एक मुलगी गाणं गाताना दिसतेय. तिचं गाणं ऐकून अवधूत गुप्ते आश्चर्य व्यक्त करतो. 'तोडलस राणी तोडलं' असं म्हणत तो सा रे ग म प शोची घोषणा करतो..'सा रे ग म प' या कार्यक्रमाने यापूर्वी अनेक नवख्या गायकांना व्यासपीठ मिळवून दिले होते. त्यामुळे आता या नव्या पर्वात कोणते नवे आवाज प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार याची उत्सुकता वाढली आहे. प्रोमोवर चाहत्यांनी कमेंट्स करत आनंद व्यक्त केलाय. दरम्यान या कार्यक्रमाची तारीख आणि वेळ अद्याप जाहीर झाली नसली तरी लवकरच याबाबत घोषणा केली जाईल..वयातील अंतर आणि घरच्यांचा लग्नाला विरोध, कसं झालं प्रवीण तरडे आणि स्नेहल यांचं लग्न?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.