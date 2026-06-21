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झी मराठीवर लवकरच रंगणार सुरांची मैफल, 'सा रे ग म प' पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला; वर्ल्ड म्युझिक डे निमित्त अवधूत गुप्तेंची खास घोषणा

SA RE GA MA PA RETURNS TO ZEE MARATHI: मराठी संगीतप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी आहे. झी मराठीवरील लोकप्रिय संगीत रिअॅलिटी शो ‘सा रे ग म प’ पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. वर्ल्ड म्युझिक डे निमित्त अवधूत गुप्ते यांनी खास प्रोमोद्वारे या नव्या पर्वाची घोषणा केली.
SA RE GA MA PA

SA RE GA MA PA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AVADHOOT GUPTE ANNOUNCES NEW SEASON SA RE GA MA PA: मराठी संगीतप्रेमींसाठी वर्ल्ड म्युझिक डेच्या निमित्ताने एक आनंदाची बातमी आहे. कारण गायक, संगीतकार आणि दिग्दर्शक अवधूत गुप्ते यांने चाहत्यांना एक खास सप्राईज दिलं आहे. महाराष्ट्रात घराघरात पोहचलेला 'सा रे ग म प' हा संगीत रिअॅलिटी शो पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

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