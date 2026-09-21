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‘फिरी फिरी नाच…’ झी मराठीवरच्या सुनेचा डान्स पाहिलात का? स्टेप्स पाहून तुम्हीही म्हणाल...Viral Video

SAAVALYAACHI JANU SAVLI FAME PRAAPTI REDKAR DANCE VIDEO: ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेतील अभिनेत्री प्राप्ती रेडकरने ‘फिरी फिरी नाच पोरी’ या ट्रेंडिंग गाण्यावर धमाकेदार डान्स केला आहे. तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून चाहत्यांनी तिच्या डान्सचं कौतुक केलं आहे.
PRAAPTI REDKAR

PRAAPTI REDKAR DANCE VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

PRAAPTI REDKAR DANCES TO TRENDING FIRI FIRI NAACH PORI SONG: अभिनेत्री प्राप्ती रेडकर हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. 'सावळ्याची जणू सावली' या मालिकेतून ती प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असते. तसंच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती चाहत्यांच्या संपर्कात सुद्धा राहते. ती तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर विविध ट्रेडिंग गाण्यावर व्हिडिओ सुद्धा बनवत असते. अशातच आता प्राप्तीनं एक भन्नाट व्हिडिओ शेअर केलाय.

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