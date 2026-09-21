‘फिरी फिरी नाच…’ झी मराठीवरच्या सुनेचा डान्स पाहिलात का? स्टेप्स पाहून तुम्हीही म्हणाल...Viral Video

PRAAPTI REDKAR DANCES TO TRENDING FIRI FIRI NAACH PORI SONG: अभिनेत्री प्राप्ती रेडकर हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. 'सावळ्याची जणू सावली' या मालिकेतून ती प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असते. तसंच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती चाहत्यांच्या संपर्कात सुद्धा राहते. ती तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर विविध ट्रेडिंग गाण्यावर व्हिडिओ सुद्धा बनवत असते. अशातच आता प्राप्तीनं एक भन्नाट व्हिडिओ शेअर केलाय. .सध्या सोशल मीडियावर 'फिरी फिरी नाच पोरी...' हे गाणं प्रचंड ट्रेडिंगवर आहे. या गाण्यावर रिलस्टार, सेलिब्रिटी अनेक व्हिडिओ करताना पहायला मिळताय. अशातच अभिनेत्री प्राप्ती रेडकरने सुद्धा या गाण्यावर ठेका ठरला. तिचा डान्स पाहून चाहत्यांनी तिचं कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय..प्राप्तीनं शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये लाल रंगाचा ड्रेस घातला होता. तसं तिने केस सुद्धा मोकळे सोडले होते. प्राप्ती ‘फिरी फिरी नाच पोरी फिरी फिरी नाच’ या गाण्यावर धमाकेदार डान्स करताना दिसून येतेय. तिच्या डान्स स्टेप सगळ्याचं लक्ष वेधून घेताय. तसंच यावेळी चाहत्यांनी कमेंट्स करत तिच्या हावभावाचं कौतूक सुद्धा केलय. .नेटकऱ्यांनी अनेकांनी कमेंट्स करत 'सुंदर' 'खूप मस्त डान्स' 'खूप छान आणि सुंदर डान्स केला.' 'खूप छान नाचतेस' अशा कमेंट्स व्हिडिओवर येत होत्या. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. अनेकांनी हॉर्ट इमोजी शेअर करत प्रेम व्यक्त केलय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा डान्स व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .विलासराव देशमुखांसमोर जिनिलियाने केलं असं काही, रितेशलाच बसला धक्का; म्हणाला, “मी दचकलो…”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.