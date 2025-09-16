Premier

Sabar Bonda Marathi Film: सनडान्स विजयानंतर ‘साबर बोंडं’ मराठी प्रेक्षकांच्या भेटीला

Marathi Movie Release: साबर बोंडं हा चित्रपट सनडान्समध्ये ग्रँड ज्युरी पुरस्कार मिळवल्यानंतर १९ सप्टेंबरपासून भारतात प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. चित्रपटात प्रेम, मैत्री आणि सामाजिक वास्तव यांचे सूक्ष्म दर्शन आहे.
Sabar Bonda Marathi Film

Sabar Bonda Marathi Film

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दिग्दर्शक रोहन परशुराम कानवडे यांचा ‘साबर बोंडं’ हा चित्रपट आता भारतीय प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. येत्या १९ सप्टेंबर रोजी देशभरात या चित्रपटाचे प्रदर्शन होणार आहे. विशेष म्हणजे, या चित्रपटाने यंदाच्या सनडान्स फिल्म फेस्टिव्हल २०२५ मध्ये ग्रँड ज्युरी पुरस्कार पटकावून नवा इतिहास रचला.

Loading content, please wait...
marathi
Sabar Bonda Marathi Film
Sundance Film Festival 2025
Indian cinema

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com