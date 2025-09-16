Sabar Bonda Marathi Film: सनडान्स विजयानंतर ‘साबर बोंडं’ मराठी प्रेक्षकांच्या भेटीला

दिग्दर्शक रोहन परशुराम कानवडे यांचा ‘साबर बोंडं’ हा चित्रपट आता भारतीय प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. येत्या १९ सप्टेंबर रोजी देशभरात या चित्रपटाचे प्रदर्शन होणार आहे. विशेष म्हणजे, या चित्रपटाने यंदाच्या सनडान्स फिल्म फेस्टिव्हल २०२५ मध्ये ग्रँड ज्युरी पुरस्कार पटकावून नवा इतिहास रचला..या प्रकल्पासाठी भारतीय चित्रपटसृष्टीतील नामांकित व्यक्ती कार्यकारी निर्मात्यांच्या रूपाने जोडल्या गेल्या आहेत. दिग्दर्शक नागराज मंजुळे, दिग्दर्शक-निर्माते निखिल अडवाणी, दिग्दर्शक विक्रमादित्य मोटवने आणि अभिनेत्री सई ताम्हणकर यांनी या चित्रपटाला पाठिंबा दिला आहे..तसेच, अभिनेता व निर्माता राणा दग्गुबाती यांच्या स्पिरिट मीडिया या संस्थेमार्फत या चित्रपटाचे वितरण होत आहे. ‘साबर बोंडं’ ची कथा एका शहरी तरुण आनंदभोवती फिरते. प्रेम आणि मैत्रीच्या नात्यांचे सूक्ष्म पैलू उलगडताना चित्रपट समाजातील काही कठोर वास्तवांनाही भिडतो..यात अभिनेता भूषण मनोज, सूरज सुमन आणि जयश्री जगताप यांची प्रमुख भूमिका आहे. या चित्रपटाने सनडान्स महोत्सवात मिळवलेली दखल केवळ मराठी सिनेमासाठीच नव्हे, तर भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठीही महत्त्वपूर्ण मानली जाते. महोत्सवात जगभरातून आलेल्या सुमारे १७ हजार चित्रपटांमध्ये ‘साबर बोंडं’ ने स्थान मिळवले, हे विशेष उल्लेखनीय आहे..एका लव्ह स्टोरीच्या अरेंज मॅरेजची गोष्ट - ‘प्रेमाची गोष्ट २’ चा हटके टीझर प्रदर्शित! रिलीज डेटही जाहीर .‘साबर बोंडं’ ला सिनेसृष्टीतील दिग्गजांचा पाठिंबा, आंतरराष्ट्रीय यश आणि भारतीय प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाल्याने हा प्रकल्प चित्रपटगृहात काय जादू करतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.