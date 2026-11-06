ना हिरो, ना खलनायक; महेश कोठारेंच्या 'माझा छकुला' मध्ये हमाल म्हणून दिसलेले सचिन गोस्वामी; कशी मिळालेली भूमिका? म्हणाले

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय कार्यक्रम 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधील स्किट पाहून प्रेक्षक खळखळून हसतात. हे स्किट लिहिणारे आणि बसवून घेणारे तसेच या कार्यक्रमाचं दिग्दर्शन करणारे लोकप्रिय लेखक सचिन गोस्वामी सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. त्यांनी महेश कोठारे यांच्या 'माझा छकुला' या चित्रपटात हमालाची भूमिका केली होती. यात ते निवेदिता सराफ आणि आदिनाथ कोठारे यांचं सामान घेऊन जाताना दिसले होते. आता लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत सचिन यांनी त्यांना ही भूमिका कशी मिळालेली याबद्दल सांगितलंय. .सचिन गोस्वामी म्हणाले, 'कल्पना एक अविष्कार अनेक' या स्पर्धेत अनेकांना कला सादर करायची संधी मिळायची. त्या स्पर्धेत मी एक एकांकिका बसवली होती. त्या वर्षीचे सर्वोत्कृष्ट अभिनेता आणि दिग्दर्शक हे दोन्ही पुरस्कार मला मिळाले. ही एकांकिका खूप गाजली होती. त्यावेळी एक्सप्लोजर खूप कमी होतं. टेलिव्हिजनही एवढं नव्हतं. त्या स्पर्धेला खूप मोठी मंडळी यायची. तिथे आम्ही एक स्किटही सादर केलं होतं. संजय पवार, चंदू कुलकर्णी, आनंद इंगळे, पूजा पवार आणि मी असे कलाकार होतो.ते स्किटही प्रचंड गाजलं. तिथून मग काही सिनेमाच्या ऑफर मिळाल्या. महेश कोठारे कुटुंबीयांसोबत तिथे आले होते.' .ते पुढे म्हणाले, 'महेश कोठारेंना ते स्किट प्रचंड आवडलं होतं. त्यांच्या आईलाही खूप आवडलं होतं. त्यांनी सांगितलं की महेश या मुलांना घेऊन तू काहीतरी कर. त्यावेळी महेशजींनी एका सिनेमाची घोषणा केली होती. 'गेलो उडत' असं सिनेमाचं नाव होतं. त्यामध्ये ६ हिरोंपैकी मी एक होतो. पण, तो सिनेमा झाला नाही. माझा छकुला' सिनेमाच्या शूटिंगवेळी त्यांनी मला निरोप पाठवला की छोटासा रोल आहे. फार काही नाहीये. तुला आवडेल का?त्या सिनेमात हमालाचा रोल होता. करिअरच्या सुरुवातीचा काळ असल्याने मी तो रोल केला. तेव्हा मला कुणी ओळखतंही नव्हतं, त्यामुळे एडिटरही महेशजींना म्हणाले होते की आजकाल हमालही चांगलं काम करतात. तेव्हा महेशजी त्यांना म्हणाले की अरे तो अभिनेता आहे.' .माधुरी दीक्षित सासू होणार! दिवाळी पार्टीत मोठा मुलगा आरिनची गर्लफ्रेंडची एन्ट्री; नेटकरी म्हणतात- कमरेवरचा हात बघून वाटतंय... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.