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ना हिरो, ना खलनायक; महेश कोठारेंच्या 'माझा छकुला' मध्ये हमाल म्हणून दिसलेले सचिन गोस्वामी; कशी मिळालेली भूमिका? म्हणाले-

Sachin Goswami Majha Chakula Film | Mahesh Kothare Casting Story: लोकप्रिय लेखक दिग्दर्शक सचिन गोस्वामी यांनी महेश कोठारे यांच्या 'माझा छकुला' मध्ये भूमिका केयी होती. आता त्यांनी ती भूमिका त्यांना कशी मिळाली याबद्दल सांगितलं आहे.
sachin goswami in maza chhakula

sachin goswami in maza chhakula

esakal

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय कार्यक्रम 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधील स्किट पाहून प्रेक्षक खळखळून हसतात. हे स्किट लिहिणारे आणि बसवून घेणारे तसेच या कार्यक्रमाचं दिग्दर्शन करणारे लोकप्रिय लेखक सचिन गोस्वामी सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. त्यांनी महेश कोठारे यांच्या 'माझा छकुला' या चित्रपटात हमालाची भूमिका केली होती. यात ते निवेदिता सराफ आणि आदिनाथ कोठारे यांचं सामान घेऊन जाताना दिसले होते. आता लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत सचिन यांनी त्यांना ही भूमिका कशी मिळालेली याबद्दल सांगितलंय.

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