"असिस्टंट दिग्दर्शक म्हणून सचिन यांचं नावंही शोलेच्या यादीत नाही" ज्येष्ठ सिनेसमीक्षकाचा धक्कादायक खुलासा

Bollywood News : शोले...अजूनही प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय असणारा क्लासिक सिनेमा. या सिनेमाच्या मेकिंगच्या अनेक कथा प्रचलित आहेत. या सिनेमाच्या मेकिंगविषयी खास पुस्तकही लिहिलं गेलं आहे. तर ज्येष्ठ अभिनेते, दिग्दर्शक सचिन पिळगावकर यांनीही त्यांच्या आत्मचरित्रात या सिनेमाविषयीच्या अनेक घटना लिहिल्या आहेत. .सचिन यांनी या सिनेमात काम करण्याबरोबरच या सिनेमात असिस्टंट दिग्दर्शक म्हणून कामही केलं होतं असं अनेकदा मुलाखतींमध्ये सांगितलं आहे. याशिवाय अमजद खानला डबिंगमध्ये मदत केल्याचा खुलासाही त्यांनी केला होता. पण त्यांचे हे दावे ज्येष्ठ समीक्षक दिलीप ठाकूर यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत खोडून काढले. .दिलीप यांनी कलाकृती मीडियाला दिलेली मुलाखत सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. यात त्यांनी शोले सिनेमावर अनेक खुलासे केले. काय म्हणाले दिलीप जाणून घेऊया. ."शोले हा काय अमजदचा पहिला सिनेमा नाहीये. पूर्वीच्या काळी 50-60 च्या दशकात जयंत नावाचे अभिनेते होते. मेरा गाव मेरा देश मध्येही ते होते. त्यांची दोन मुलं इम्तियाज खान आणि अमजद खान. इम्तियाज हा अमजदच्या अगोदर सिनेमात आलेला. दो गज जमीन के नीचे वगैरे अनेक सिनेमात त्याने काम केलं आहे. अमजदने लहानपणी माया सिनेमात काम केलं आहे. लव्ह अँड गॉड सिनेमात काम केलं आहे. मोठेपणी त्याने हिंदुस्थान कि काम चेतन आनंदचा सिनेमा यात काम केलं होतं. "."अमजद खान रंगभूमीवरचा कलाकार. पृथ्वी थिएटरमधील त्यांचं एक नाटक बघून जावेद अख्तर यांनी अमजदचं नाव सिप्पीना सुचवलं. ज्याला हे सगळं माहितीये आणि रंगभूमीवरून आलेल्या कलाकाराला एक्स्प्रेशन्स आणि आवाजाची पट्टी काय असते हे माहित असतं. आता सचिनजींनी जे काही बोललं त्यावर मला बोलायची गरज नाही. कारण ते वक्तव्य बाहेर आल्यावर शोलेच्या चाहत्यांनी, गब्बरच्या चाहत्यांनी आणि सचिनजींच्या चाहत्यांनी जे काही बोललं, जे ट्रोलिंग केलं ते पाहून मला वाईट वाटलं."."जर तू शोलेचे क्रेडिट बघशील तर रमेश सिप्पीच्या सहाय्यक दिग्दर्शकांच्या नावाच्या लिस्टमध्ये सचिन पिळगावकर यांचं नावच नाहीये. सात दिग्दर्शक होते. पण हे नाव नाही. हे अधोरेखित करायला पाहिजे. आणि रमेश सिप्पी असे दिग्दर्शक होते जे अशाप्रकारचा हस्तक्षेप करतील असं मला वाटत नाही." असं ते म्हणाले.