सचिन पिळगावकरांवर जीवापाड प्रेम करायची ही अभिनेत्री; पण 'या' व्यक्तीमुळे नाही होऊ शकलं लग्न, अखेर...

बॉलिवूड कलाकारांचे अफेअर्स आणि त्यांचे रिलेशनशिप प्रेक्षकांना काही नवीन नाहीत. प्रेक्षक आपल्या आवडत्या चाहत्यांबद्दल आणखी जाणून घेण्यासाठी उत्सुक असतात. असंच एक गाजलेलं रिलेशन म्हणजे सचिन पिळगावकर यांचं. आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना प्रेमात पाडणारे लोकप्रिय अभिनेते सचिन पिळगावकर हे त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत असतात. आता ते सुप्रिया पिळगावकर यांच्याशी लग्न करून सुखी संसार करत असले तरी त्यांचं एका अभिनेत्रीसोबतचं नातं चांगलंच गाजलं होतं. ती एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडाले होते. मात्र त्यांचं लग्न होऊ शकलं नाही. .कोण होती ती अभिनेत्री?एका साऊथच्या सुपरस्टारची बायको सचिन पिळगावकर यांच्या प्रेमात होती. त्यांनी लग्नही करायचं ठरवलेलं. मात्र तसं घडू शकलं नाही. सचिन पिळगावकर यांनी त्यांच्या 'हा माझा मार्ग एकला' या आत्मचरित्रात या नात्याचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी या प्रेमप्रकरणाला आयुष्यातील एक अविस्मरणीय आठवणी सांगितल्या आहेत. an Affair to Remember असा याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. ही अभिनेत्री होती दाक्षिणात्य अभिनेत्री सारिका. सचिन पिळगावकर आणि सारिका यांनी 'गीत गाता चल या चित्रपटात काम केलेलं. या चित्रपटाच्या सेटवरच त्यांची एकमेकांशी ओळख झाली. आणि पुढे ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले. .सचिन आणि सारिका यांनी एकूण आठ चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं. त्यांची जोडी प्रेक्षकांना खूप आवडायची. सारिकाचे वडील मराठी होते. त्यांचं आडनाव सावंत होतं. त्यामुळे ती खरंतर मूळची मराठी कुटुंबातलीच होती. मात्र लहानपणीच तिच्या आई-वडिलांचा घटस्फोट झाला आणि ती आईसोबत राहू लागली. तिचं बालपण अत्यंत हलाखीचं गेलं. तिने अवघ्या 5 व्या वर्षीच अभिनय क्षेत्रात पाऊल ठेवले. कुटुंबाला आधार देण्यासाठी ती बालकलाकार म्हणून काम करू लागली. सचिन यांच्यासोबतचे तिचे संबंध लग्नापर्यंत पोहोचले होते. .का नाही होऊ शकलं लग्न?सारिका आणि सचिन यांचं नातं तिच्या आईला मान्य नव्हतं. सचिनसोबत लग्न झाल्यास सारिकाच्या कारकिर्दीवर परिणाम होईल, अशी भीती तिच्या आईला वाटत होती. याच कारणामुळे दोघांच्या नात्यात हळूहळू दुरावा निर्माण झाला. शेवटी हे नातं तुटलं आणि सारिकाने दाक्षिणात्य सुपरस्टार कमल हासन याच्याशी लग्न केलं. मात्र त्यांचाही संसार टिकला नाही. दोन मुलींना जन्म दिल्यानंतर सारिका आणि कमल यांनी २००४ मध्ये तब्बल लग्नाच्या १६ वर्षानंतर घटस्फोट घेतला. .घटस्फोट, अभिनेत्याला किस ते वाहिनीसोबतची भांडणं; तेजश्री प्रधानच्या 'या' गाजलेल्या कॉन्ट्रोव्हर्सी ठाऊक आहेत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.