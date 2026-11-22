WHY DID SACHIN PILGAONKAR RECEIVE THE D LITT HONORARY DEGREE: सचिन पिळगांवकर यांनी अभिनयासह निर्मिती, दिग्दर्शन, लेखन, गायन अशा विविध क्षेत्रातून त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं आहे. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. त्यांनी दिग्दर्शित केलेला 'अशी ही बनवाबनवी' हा सिनेमा तर आजही तितक्याच आवडीनं पाहिला जातो. दरम्यान अशातच सचिन पिळगांवकर यांना डॉक्टर या पदवीनं सन्मानित करण्यात आलय. जाणून घेऊया... .अभिनेता सचिन पिळगांवकर यांचा आयटीएम युनिव्हर्सिटी ग्वालियर यांच्याकडून D.Litt.Honoris Causa ही पदवी प्रदान करण्यात आलीय. २१ नोव्हेंबर रोजी युनिव्हर्सिटीचा दीक्षातं समारंभार त्यांना डॉक्टर ही पदवी देण्यात आली. कलाक्षेत्रातील योगदानाचा त्यांचा सन्मान करण्यात आलाय. आयटीएम युनिव्हर्सिटी ग्वालियर यांच्या सोशल मीडियावर पेजवर सचिन यांना पदवी दिल्याचं पोस्ट करण्यात आलय. सध्या ती पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतेय. .या पोस्टमध्ये सचिन पिळगांवकर यांना पदवी देणार असल्याचं पोस्टर दिसतय. तर दुसऱ्या फोटोमध्ये त्यांना पदवी प्रदान करण्यात आल्याचे फोटो आहेत आणि शेवटी सुप्रिया पिळगांवकर यांच्यासोबत त्यांचा फोटो पहायला मिळतोय. सध्या सोशल मीडियावर ती पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .अभिनयासोबतच त्यांनी दिग्दर्शन, निर्मिती, लेखन आणि गायन अशा विविध क्षेत्रांतही आपली छाप पाडली आहे. छोट्या पडद्यावरही त्यांनी आपल्या कामातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या कलाक्षेत्रातील योगदानाची दखल घेत त्यांना मानद डॉक्टरेट पदवीने सन्मानित करण्यात आल्याने चाहते आणि कलाकारांकडून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे .बसमधील व्हिडीओवरून अनुष्का पिंपुटकर संतापली! अविनाश नारकरांसोबतच्या व्हायरल क्लिपबाबत केला खुलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.