WHY DID SACHIN PILGAONKAR AND SARIKA SEPARATE: सचिन पिळगांवकर आणि सुप्रिया पिळगांवकर हे मराठी सिनेसृष्टीतील सगळ्यांचं आवडतं कपल आहे. दोघांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. त्यांच्या लग्नाला आता ४१ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. परंतु सुप्रिया आधी सचिन पिळगांवकर यांच्या आयुष्यात एक दुसरी मुलगी होती. ते तिच्यावर जीवापाड प्रेम करायचे. परंतु काही वैयक्तिक कारणास्तव त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला. .ती मुलगी दुसरी-तिसरी कोणी नसून कमल हसन यांची पूर्वाश्रमीची पत्नी सारिका होती. १९७५ मध्ये 'गीता गाता चल' या सिनेमाच्या सेटवर सचिन पिळगांवकर आणि सारिकाची भेट झाली होती. सारिका ही मुळची मराठी होती, तसंच तिचे वडिल राजपूत तर आई सावंत होती. परंतु ती लहान असतानाचा आई-वडिल वेगळे झाले. सचिन आणि सारिका यांच्या 'गीत गाता चल'सिनेमाला लोकांनी डोक्यावर घेतलं. त्यानंतर त्यांनी जवळपास ७ ८ सिनेमे एकत्र केले. त्याच काळात ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले. परंतु सारिकाच्या आईला त्या दोघांचं नातं मान्य नव्हतं. .दरम्यान त्यातच राजबाबूंना एका सिनेमाची कल्पना सुचली. जी लव्ह स्टोरी इंग्रजी सिनेमावर आधारित होती. त्यात जोडप्यांचं एकमेकांवर प्रेम होतं आणि नंतर नायिकेला कर्करोग होतो असा सिनेमा होता. या सिनेमात सुद्धा सचिन आणि सारिकाची जोडी होती. परंतु सारिकाच्या आईने राजश्री प्रॉडक्शन्सकडे तक्रार केली. एकतर सचिन या सिनेमात काम करेल नाहीतर सारिका. त्या म्हणाल्या की, 'आम्ही सचिनसोबत काम करू शकत नाही, तुम्ही त्याला काढा' परंतु टीमने सचिनला काढण्यास नकार दिला. त्यावर ते म्हणाले की, 'सचिनजींची तक्रार कोणी केली नाही. पण सारिकाला काम करायचं नसेल तर ती दुसरी नायिका आम्ही बघू. तिच्या आईने दुसरी नायिका बघण्यास सांगितलं.' परंतु याच कारणाने त्यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाला. .४-४ किलोचे घुंगरू बांधून शिकली लावणी! 'ईठा'साठी श्रद्धा कपूरने घेतली प्रचंड मेहनत, 'या' लावणीसम्राज्ञीकडून घेतलं प्रशिक्षण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.