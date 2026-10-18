माझ्यासाठी थांबू नकोस, मी आता... सचिन यांनी सांगितली लक्ष्मीकांत यांची 'नवरा माझा नवसाचा' दरम्यानची आठवण

लोकप्रिय अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर एक काळ गाजवला. त्यांनी आपल्या चित्रपटांनी अनेकांचं बालपण समृद्ध केलं. त्यांची विनोद करण्याची आणि समोरच्यांकडून करून घेण्याची अनोखी पद्धत सगळ्यांनाच भावली. त्यांच्या चित्रपटात एक व्यक्ती ठरलेला असायचा तो म्हणजे अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे. त्यांच्याशिवाय मराठी चित्रपटच अपूर्ण होते. मात्र लक्ष्मीकांत यांनी फार लवकर या जगाचा निरोप घेतला. सचिन त्यांच्या शेवटच्या चित्रपटासाठी लक्ष्मीकांत यांना भेटायला गेले होते, तेव्हा लक्ष्मीकांत त्यांना काय म्हणालेले हे त्यांनी मुलाखतीत सांगितलंय. .सचिन यांच्या 'नवरा माझा नवसाचा' या चित्रपटात लक्ष्मीकांत याना घेणार होते हे सर्वश्रुत आहे. या चित्रपटात बाबू कालियाच्या भूमिकेत दिसणार होते. सचिन लक्ष्मीकांत यांना भेटण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये देखील गेले होते. तेव्हा हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यात काय बोलणं झालं हे सचिन यांनी मुलाखतीत सांगितलंय.सचिन म्हणाले, 'लक्ष्या आजही माझ्यात जगतो, इतका तो माझा चांगला मित्र होता. आज तो जिवंत असता तर आम्ही खूप चित्रपट केले असते. जेव्हा 'नवरा माझा नवसाचा' दरम्यान तो हॉस्पिटलमध्ये होता. तेव्हा माझ्या या चित्रपटाचं काम थांबलं होतं आणि त्याच्याकडे नवीन चित्रपटही नव्हता.'.सचिन पुढे म्हणाले, 'मी त्याला भेटायला हॉस्पिटलमध्ये गेलो. त्याला म्हणालो, मी थांबतो तुझ्यासाठी, काहीच काळजी करू नकोस. हे ऐकल्यावर त्याच्या डोळ्यात चमक आली होती. मात्र नंतर त्याने मला बोलावून महत्वाची गोष्ट सांगितलेली. तू माझ्यासाठी थांबू नकोस. माझ्यासाठी चित्रपटाचं काम तू थांबवू नकोस. डॉक्टरांनी मला आता पूर्वीसारखी मेहनत करायला जमणार नाही असं सांगितलंय. हे ऐकल्यावर मग मी त्यासाठी दुसऱ्या अभिनेत्याची निवास केली. पण लक्ष्मीकांत याने जर ती भूमिका केली असती तर त्या व्यक्तिरेखेला वेगळी उंची दिली असती. पण चिपटपट पाहण्याआधीच त्याचं निधन झालं.' .'जय जय स्वामी समर्थ' मालिकेतील अभिनेत्री करतेय दुसरं लग्न! शेअर केले केळवणाचे फोटो; कोण आहे होणारा पती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.