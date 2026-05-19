'टीव्ही माध्यम कमी दर्जाचं वाटायचं' रिमा लागूंच्या मालिकेसाठी आलेली ऑफर सचिन पिळगांवकरांनी नाकारली होती, म्हणालेले...

TU TU MAIN MAIN DIRECTOR SACHIN PILGAONKAR: सचिन पिळगांवकर यांनी मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. अभिनेते, दिग्दर्शक आणि निर्माते या सगळ्या गोष्टी सचिन पिळगांवकर सांभाळतात. त्यांनी आजपर्यंत अनेक सुपरहिट सिनेमांचं दिग्दर्शन केलय. त्यांनी फक्त सिनेमेच नाहीतर मालिकेत सुद्धा आपल्या कामाची छाप पाडली..सचिन पिळगांवकर अनेकवेळा स्पष्टपणे प्रतिक्रिया देताना पहायला मिळतात. असंच त्यांनी 'मालिकाविश्वात काम करणं कमीपणाचं वाटत असल्याचं' म्हटलं होतं. परंतु त्यांच्या मालिकेला मिळालेल्या यशानंतर त्यांचा मालिकांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला. त्यांनी कोणत्या मालिकेचं दिग्दर्शन केलेलं आणि काय म्हणालेले, जाणून घेऊया..जागरणने दिलेल्या वृत्तानुसार सचिन पिळगांवकर म्हणालेले की, 'माझे मित्र श्रेय गुलेरी यांनी मला सांगितलेलं की, आमच्यासाठी एक मालिका बनव. तेव्हा मला टीव्ही माध्यम थोडं कमी दर्जाचं वाटायचं. परंतु ते चुकीचं होतं. मी त्यांना म्हटलं, मला टीव्हीमध्ये काम करायंच नाहीय. मी सिनेमांमध्ये काम करणारा माणूस आहे, मला तिथेच राहूद्या. परंतु श्रेय सहा महिने मालिकेसाठी मला विचारत होतो. मग त्यांच्या आग्रहाखातर मालिका बनवायचं ठरलं.'.सचिन पिळगांवकर यांनी अनेक मालिकांमध्ये काम केलं. परंतु त्यांनी 'तू तू मैं मैं' या मालिकेचं दिग्दर्शन केलं होतं. ती त्यांची मालिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. या मालिकेत अभिनेत्री सुप्रिया पिळगांवकर आणि रीमा लागू यांची निवड करण्यात आली होती. त्यांनी एकदा म्हटलेलं की, सुप्रिया सारखं कोणीच भांडू शकत नाही म्हणून सुप्रियाची निवड झाली. या मालिकेत सुप्रियाने सुनेची तर रीमा लागूने सासूची भूमिका साकारली होती. .' तो मला किस करतच राहिला आणि ...' प्रिया बापटने सांगितला सेटवरचा अनुभव, म्हणाली...'त्याने मला चुकीच्या ...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.