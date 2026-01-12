Sagar Karande : हास्याच्या रंगमंचावरून बिग बॉसच्या घरात : सागर कारंडे स्पर्धकांना हसवणार की रडवणार ?

BiggBoss Marathi Member : "चला हवा येऊ द्या "च्या माध्यमातून आजवर घराघरा मध्ये हास्य पसरवणारा सागर कारंडे आता बिगबॉस मराठीच्या घरात दिसणार आहे. मराठी बिग बॉस सिझन ६ मधील नव्या सदस्यांपैकी तो एक असून, त्याच्या सहभागामुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. रंगभूमी, दूरदर्शन आणि चित्रपट अशा विविध माध्यमांतून त्याने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. .सागर कारंडे हा एक लोकप्रिय मराठी अभिनेता, विनोदी कलाकार आणि लेखक म्हणून ओळखला जातो. नाटकांमधील त्याचा सहज अभिनय आणि वेळेवर साधलेला विनोद प्रेक्षकांना भावतो. रंगभूमीने त्याला शिस्त, संवादफेक आणि प्रेक्षकांशी थेट संवाद साधण्याची कला शिकवली. .सागर कारंडे हा फक्त विनोदी कलाकार नसून , व्यक्तिगत जीवनात ब्याचलर्स डिग्री इन कॉम्पुटर सायन्स मध्ये पदोत्तर आहे व ते स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट स्टडीज मध्ये रिसर्च स्कॉलर देखील राहिले आहेत आणि सहाय्यक प्राध्यापक पदी देखील कार्यरत आहेत..Bigg Boss विजेता शिव ठाकरेने गुपचूप बांधली लग्नगाठ? एका शब्दात केला मोठा खुलासा, सोशल मीडियावर लग्नातले फोटो व्हायरल.बिग बॉसच्या घरात त्याचा साधेपणा, विनोदबुद्धी आणि स्पष्ट मत मांडण्याची शैली पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना त्याची व्यक्तिमत्त्वाची नवी बाजू अनुभवता येत आहे.त्याचा प्रेझेन्स ऑफ माईंड ,आवाजातील चढ-उतार आणि संवादांची अचूक टायमिंग ही त्याची मोठी ताकद आहे. हे इतर सदस्यांसाठी आव्हान ठरेल का ?.बॉलिवूडमध्ये प्रसिद्धी, शिल्पा शेट्टीच्या बहिणीला केलंय डेट ! मराठी बिग बॉसमध्ये कसा असणार राकेशचा अंदाज ?.बिग बॉसच्या माध्यमातून त्याचा खरा स्वभाव, विचारसरणी आणि जीवनाकडे पाहण्याची दृष्टी प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. एक कलाकार म्हणूनच नव्हे तर एक माणूस म्हणूनही त्याला जाणून घेण्याची ही संधी असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.