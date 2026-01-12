Premier

Sagar Karande : हास्याच्या रंगमंचावरून बिग बॉसच्या घरात : सागर कारंडे स्पर्धकांना हसवणार की रडवणार ?

Bigg boss Season 6 contestant : विनोदामागचा माणूस, घरातली खरी कसोटी ; सागर कारंडे ‘चला हवा येऊ द्या’ च्या स्टेजवरून थेट बिग बॉसच्या घरात दिसणार आहे
Bigg Boss Marathi Season 6 Contestant Sagar Karande

Bigg Boss Marathi Season 6 Contestant Sagar Karande

Esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

BiggBoss Marathi Member : "चला हवा येऊ द्या "च्या माध्यमातून आजवर घराघरा मध्ये हास्य पसरवणारा सागर कारंडे आता बिगबॉस मराठीच्या घरात दिसणार आहे. मराठी बिग बॉस सिझन ६ मधील नव्या सदस्यांपैकी तो एक असून, त्याच्या सहभागामुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. रंगभूमी, दूरदर्शन आणि चित्रपट अशा विविध माध्यमांतून त्याने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

Loading content, please wait...
Comedian
marathi bigg boss
Comedian Actor
bigg boss
Chala Hawa Yeu Dya
bigg boss marathi 6

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com