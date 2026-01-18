सहकुटूंब सहपरिवार फेम अभिनेत्रीचा झालाय घटस्फोट ; खुलासा करत म्हणाली "तो काळ कठीण "

Marathi Entertainment News : सध्या घटस्फोटाचं वाढतं प्रमाण नवीन राहिलं नाही. गेल्या काही काळात अनेक कलाकार त्यांच्या पार्टनरपासून विभक्त झाले. मराठा इंडस्ट्रीमधील एका अभिनेत्रीनेही तिच्या घटस्फोटाविषयी नुकताच खुलासा केला. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया. .एलिझाबेथ एकादशी, सहकुटूंब सहपरिवार यांसारख्या प्रोजेक्टमधून सगळ्यांची मनं जिंकणारी अभिनेत्री नंदिता धुरीने नुकत्याच एका मुलाखतीत तिचा घटस्फोट आणि त्या दरम्यान तिने केलेला स्ट्रगल यावर भाष्य केलं. आरपार ऑनलाईन या चॅनेलला तिने मुलाखत दिली. हा काळ तिच्यासाठी अतिशय कठीण होता असं तिने सांगितलं. .नंदिता म्हणाली की,"मी या क्षेत्रात कामाला सुरुवात केली आणि आम्ही सेप्रेट झालो. तो एक वेगळा स्ट्रेस होता माझ्यासाठी या परिस्थितीत चाचपडणं. मी नोकरी सोडली होती आणि आम्ही वेगळे झालो. अचानक मी फक्त एकटी झाले होते. मला माझ्या निर्णयांचं ओझं आई वडिलांवर टाकायचं नव्हतं त्यामुळे मी वेगळी राहायला लागले. त्यामुळे मी एकटी राहायला लागले तेव्हा. मला काहीच माहित नाही. पहिल्यांदा सगळंच मला एकटीला करायचं होतं."."काही दिवस मी माझा अत्यंत जवळचा मित्र आणि त्याची बायको यांच्यासोबत काही दिवस राहत होते. त्यानंतर अगदीच त्यांच्यावर अवलंबून राहायला नको म्हणून मी त्याच बिल्डिंगमध्ये एक फ्लॅट भाड्याने घेऊन राहायला लागले. म्हणजे मी अगदी एकटीही नाहीये आणि त्यावेळी माझ्या जवळ कुणीतरी होतं. तेव्हा मला हळूहळू एकेक गोष्टी समजायला लागल्या. एकटं राहणं मला खूप अंगावर आलं. सुदैवाने मला त्यावेळी माझे पती सौभाग्यवती ही मालिका आली."."त्यावेळी मी चिंचपोकळीला राहायचे. तर मी तो सगळं प्रवास करून शूट करून घरी यायचे, यामुळे मला विचार करायला वेळच मिळाला नाही. त्यावेळी काम होतं, आर्थिकरित्या मी स्वतंत्र झाले. त्यामुळे पैसे वाचवणं, स्वावलंबी होणं हे सगळं मला शिकता आलं.".Bigg Boss Marathi Bhaucha Dhakka : "इथे दादागिरी करायला हा रस्त्याचा नाका नाही" विशाल-ओमकारला रितेशचे खडेबोल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.