Medha Manjrekar Cancer: मेधा मांजरेकरांच्या कॅन्सरवर लेक सईची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाली- आई तू खूप...

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री मेधा मांजरेकर यांनी एक पोस्ट करत सगळ्यांनाच मोठा धक्का दिला. मेधा यांना कर्करोगाचं निदान झालं असून त्यांची किमोथेरपी सुरू आहे. त्यासाठी त्यांनी केसही कापलेत. त्यांनी स्वतः एक पोस्ट करत ही माहिती दिली. सोबतच त्यांनी त्यांचे काही फोटो शेअर केले ज्यात त्यांचे केस पूर्णपणे कापलेले फोटो आहेत. ‘दे धक्का’, ‘नटसम्राट’, ‘काकस्पर्श’ अशा अनेक सिनेमात त्यांनी त्यांच्या अभिनयाची ताकद दाखवून दिली. मात्र आता कर्करोगाचं निधन झाल्यानंतर त्यांचे चाहते मात्र चिंतेत पडलेत. अशातच मेधा यांच्या मुलीनेदेखील त्यांचा फोटो शेअर करत त्यांच्यासाठी पोस्ट केलीये. .मेधा मांजरेकर आणि महेश मांजरेकर यांना सई मांजरेकर नावाची मुलगी आहे. सईने काही हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केलंय. तिने सलमान खानच्या 'दबंग ३' मध्येही काम केलंय. मेधा यांच्यावर हिंदुजा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अशातच सईने आता आईसाठी तिची हिम्मत वाढवणारी पोस्ट केलीये. तिने आईची पोस्ट रिशेअर केली आहे. यात सई मांजरेकर म्हणते, “तू खूप जास्त खंबीर आहे…मला तुझा अभिमान आहे आई…” आज १३ जुलै रोजी मेधा यांचा वाढदिवस आहे. .मेधा यांच्या कॅन्सरच्या उपचारांचा पहिला टप्पा पूर्ण होत आलाय. आपल्या कर्करोगाबद्दल सांगताना मेधा यांनी लिहिलं, 'शस्त्रक्रिया , केमोथेरपी आणि रेडिएशन यापेक्षा अत्यंत कठीण काळात लोकांकडून मला मिळालेलं प्रेम, साथ आणि आशीर्वाद या गोष्टी कायम लक्षात राहतील. माझे गुरु, डॉक्टर्स, परिचारिका, कुटुंबीय, मित्र-मैत्रिणी आणि माझे पती महेश मांजरेकर यांच्या भक्कम पाठिंब्यामुळेच मला हा कठीण प्रवास पार करता आला.' त्यांनी सगळ्यांचे आभार मानलेत. यापूर्वी महेश मांजरेकर यांनाही कर्करोगाचं निदान झालं होतं. त्यातून ते पूर्णपणे बरे झाले आहेत. आता चाहते मेधा यांच्या साठी प्रार्थना करत आहेत. .पावसाच्या सरींमध्ये चिंब भिजणार तारिणी आणि केदार; तीन तास सुरू होतं शूट मालिकेचं शूट; म्हणते- मी पहिल्यांदाच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.