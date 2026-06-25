रोमान्स, हॉरर आणि भावनांचा संगम; सई मांजरेकरच्या 'इकाई'लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

SAI MANJREKAR UPCOMING BOLLYWOOD PROJECT: सई मांजरेकरने प्रत्येक भूमिका स्वत:च्या मेहनतीने आणि क्षमतेने साकारण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला आहे. हिंदीसह दक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतही तिने अनेक वेगवेगळ्या व्यक्तिरेखा साकारल्या आहेत. आता सई आगामी 'इकाई' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. विकास बहल निर्मित आणि राजसिंह चौधरी दिग्दर्शित या चित्रपटात ती राघव जुयालसोबत झळकणार आहे. .यातील भूमिका तिच्या कारकिर्दीतील सर्वाधिक कठीण आणि भावनिकदृष्ट्या आव्हानात्मक भूमिकांपैकी एक मानली जात आहे. या व्यक्तिरेखेसाठी तिला अभिनयाच्या काही सवयी मागे सोडून अधिक नैसर्गिक आणि उत्स्फूर्त पद्धतीने काम करावे लागल्याचे सईने सांगितले. या भूमिकेमुळे मानसिक आणि भावनिक पातळीवर अनेक अनपेक्षित अनुभवांना सामोरे जावे लागल्याची कबुलीही तिने दिली.. मुख्य प्रवाहातील चित्रपटांसोबतच वेगळ्या धाटणीच्या कथांना प्राधान्य देण्याकडे सईचा कल वाढताना दिसत आहे. 'इकाई' हा तिच्या त्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. रोमांटिक-हॉरर असा या चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. .दरम्यान सई मांजरेकर बद्दल बोलायचं झालं तर ती हिंदी, मराठीसह तेलुगु सिनेमात काम करते. ती दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांची लेक आहे. तिने काकस्पर्श सिनेमात बालकलाकार म्हणून काम केलं. त्यानंतर दबंग ३ या सिनेमात पहायला मिळाली. .वयाच्या १०व्या वर्षी लावणीला सुरुवात; श्रद्धा कपूरच्या 'ईठा'मुळे पुन्हा चर्चेत आला विठाबाईंचा संघर्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.