देशाबाहेर गेल्यावर महेश मांजरेकर खिशात लसणाची चटणी ठेवतात... सईने सांगितली वडिलांची सवय, कारण सांगत म्हणाली

मराठीसोबतच सिनेसृष्टी गाजवणारे लोकप्रिय अभिनेते महेश मांजरेकर यांनी दिग्दर्शन, निर्माते अशा अनेक भूमिका निभावल्या आहेत. त्यांनी अनेक चित्रपटात उत्तम कामगिरी करत छाप पाडली. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमे दिग्दर्शित केले. त्यांची मुलगी सई मांजरेकरदेखील त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत सिनेसृष्टीत सक्रीय झालीये. तिने देखील स्वतःचा असा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. अशातच सईने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या बाबांची एक सवय सांगितली आहे जी ऐकून असं का असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. याच मुलाखतीत तिने त्यामागचं कारणही सांगितलंय. .सईने नुकतीच अमर उजालाला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मी माझ्या वडिलांकडून जी एक गोष्ट शिकली आहे, ती मला नेहमी आठवते. ते जेव्हाही भारताबाहेर जातात, तेव्हा आपल्या खिशात लसणाची चटणी ठेवतात.' हे ऐकताच सगळेच चकीत झाले. ते असं का करतात असा प्रश्न सगळ्यांना पडला. त्यावर सई म्हणाली, 'कारण त्यांना वाटतं की बाहेरचं जेवण बेचव असतं. मग अनेकदा हे खरंच बेचव असलेलं जेवण पाहिलं की ते त्यासोबत ती चटणी खातात. आणि आता ही सवय मी देखील त्यांच्याकडून घेतली आहे. मी नेहमी माझ्या बॅगमध्ये काहीतरी तिखट ठेवते. कधी मिरची, कधी टॅबॅस्को (Tabasco) किंवा मग एखादी चटणी. कदाचित ही केवळ चव नाही, तर आपलेपणाची एक छोटीशी आठवण आहे. जी मी नेहमी माझ्यासोबत ठेवते.'.सईने सांगितलेली मांजरेकरांची ही सवय ऐकून सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. सईने 'दबंग ३' सिनेमात थेट सलमान खानसोबत अभिनय करुन सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं. त्यानंतर सईने मेजर, औरो में कहा दम था अशा बिग बजेट बॉलिवूड सिनेमातून सई झळकली. महेश मांजरेकरांच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं तर त्यांचं दिग्दर्शन असलेला पुन्हा शिवाजीराजे भोसले सिनेमा प्रेक्षकांच्या प्रतिसादात सुरु आहे.