सई ताम्हणकरच्या 'बोल बोल राणी' मधलं 'सुपरनोव्हा' गाणं प्रदर्शित; पण सुपरनोव्हा म्हणजे काय?

‘बोल बोल राणी’च्या दमदार ट्रेलरने प्रेक्षकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण केले. प्रत्येक पात्राभोवती असलेले गूढ, रहस्य आणि अनपेक्षित ट्विस्टची झलक पाहिल्यानंतर आता या चित्रपटातील पहिले गाणे ‘सुपरनोव्हा’ प्रेक्षकांच्या भेटीला आले असून, चित्रपटाच्या भावविश्वाची एक वेगळीच बाजू या गाण्यातून समोर येते. .सामान्य प्रेमगीतांच्या चौकटीपलीकडे जाणारे ‘सुपरनोव्हा’ हे गाणे ऐकण्याबरोबरच अनुभवण्यासाठीही आहे. सुपरनोव्हा म्हणजे एका ताऱ्याच्या विस्फोटातून निर्माण होणारे अफाट तेज. याच भावनेचा धागा पकडत हे गाणे प्रेमाच्या अशा टप्प्याची गोष्ट सांगते, जिथे भावना इतक्या तीव्र होतात की, त्या आयुष्याचा मार्गच बदलून टाकतात. त्यामुळे हे गाणे चित्रपटातील रहस्य उलगडत नाही, परंतु त्या रहस्यामागील भावनिक विश्वाची झलक नक्कीच दाखवते..सुझेन डिमोलाच्या भावपूर्ण आवाजाने सजलेले हे गाणे ए. व्ही. प्रफुल्लचंद्र यांच्या आगळ्यावेगळ्या संगीतामुळे आणखी प्रभावी ठरते. सावरी वर्मा यांनी लिहिलेल्या शब्दांमध्ये प्रेम, ओढ आणि अनामिक अस्वस्थतेचा सुंदर मिलाफ आहे. गाण्यात सई ताम्हणकर एका विलक्षण भावविश्वात वावरताना दिसते. तिच्या प्रत्येक नजरेत, प्रत्येक हालचालीत काहीतरी अव्यक्त दडलेले आहे. दुसरीकडे सुबोध भावे एखाद्या गुंतागुंतीच्या कोड्याचा मागोवा घेत असल्याची झलक दिसते..त्यामुळे हे गाणे केवळ रोमँटिक न राहाता चित्रपटातील रहस्य आणि भावनिक संघर्ष यांना एकत्र गुंफणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. गाण्याची प्रत्येक फ्रेम आणि प्रत्येक स्वर प्रेक्षकांना नकळत त्या गूढ विश्वात आणखी खोल घेऊन जातो. सई ताम्हणकर, सुबोध भावे, चिन्मय मांडलेकर आणि संभाजी ससाणे यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘बोल बोल राणी’ हा रहस्य, थरार आणि सस्पेन्सने भरलेला चित्रपट १७ जुलै रोजी प्रदर्शित होणार आहे..दोन्ही भाऊ इंडस्ट्रीत, चांगलं कमावता, एकत्र कुटुंबात राहता मग घरखर्च कोण करतं? अधोक्षज कऱ्हाडेने सांगितलं आर्थिक गणित .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.