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सई ताम्हणकरच्या 'बोल बोल राणी' मधलं 'सुपरनोव्हा' गाणं प्रदर्शित; पण सुपरनोव्हा म्हणजे काय?

SAI TAMHANKAR SUPERNOVA SONG RELEASE: प्रेम, रहस्य आणि भावनांचा ‘सुपरनोव्हा’! ‘बोल बोल राणी’तील पहिले गाणे प्रेक्षकांच्या भेटीला
sai tamhankar bol bol rani

sai tamhankar bol bol rani

esakal

Payal Naik
Updated on

‘बोल बोल राणी’च्या दमदार ट्रेलरने प्रेक्षकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण केले. प्रत्येक पात्राभोवती असलेले गूढ, रहस्य आणि अनपेक्षित ट्विस्टची झलक पाहिल्यानंतर आता या चित्रपटातील पहिले गाणे ‘सुपरनोव्हा’ प्रेक्षकांच्या भेटीला आले असून, चित्रपटाच्या भावविश्वाची एक वेगळीच बाजू या गाण्यातून समोर येते.

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