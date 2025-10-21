हसायला येत नसलं तरी खोटं हसते सई ताम्हणकर? 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'बद्दल स्पष्टच म्हणाली अभिनेत्री, म्हणते- सेटवर जबरदस्ती...

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं करणारी आणि आपल्या सौंदर्याने सगळ्यांना भुरळ पाडणारी लोकप्रिय अभिनेत्री सई ताम्हणकर 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मध्ये दिसतेय. गेली अनेक वर्ष ती हास्यजत्रामध्ये परीक्षकाच्या भूमिकेत दिसतेय. या सोबतच ती अनेक चित्रपटात देखील दिसते. 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा कार्यक्रम अनेकांचा आवडता आहे. या कार्यक्रमात अनेक स्कीट सादर केले जातात. जे पाहून प्रेक्षक पोट धरून हसतात. त्यावर सई आणि प्रसाद ओक प्रतिक्रिया देतात. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सईने खरंच कार्यक्रमादरम्यान नेमकं काय घडतं याबद्दल सांगितलं आहे. .अनेकदा सई आणि प्रसाद तिथे बसून खोटं खोटं हसतात असं म्हटलं जातं. हसू येत नसतानादेखील त्यांना हसावं लागतं असं म्हणतात. मात्र आता सईने असं काहीही नसल्याचं सांगितलंय. नुकतीच सईने 'अमुक तमुक' या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. यात बोलताना तिने तिला आणि प्रसादला खोटं हसावं लागत नाही असं सांगितलं आहे. या मुलाखतीत ती म्हणाली, 'याबद्दलचे मी दोन खूप महत्त्वाचे मुद्दे सांगेन. त्यासाठीचं सगळं श्रेय मी चॅनेलला आणि आमच्या दिग्दर्शकांना देते. आम्हाला मला आणि प्रसाद ओकला कधीच कोणी येऊन असं सांगितलेलं नाहीये की थोडं हसा वगैरे. आम्हाला जर हसायला येत नसेल, तर आम्ही ढिम्म बसलेलो असतो. आमच्यावर काही प्रेशर नाहीये की हसा, तुम्हाला हसायला बसवलंय.'.ती पुढे म्हणाली, 'आम्ही तिथे रसिक म्हणून खऱ्या अर्थाने एन्जॉय करायला बसलेलो असतो. आम्ही त्याचा आस्वाद घ्यायला बसलोय आणि हे बंधन नसणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. दुसरी गोष्टी पहिल्या दिवसापासून आम्हाला कधीच कोणी सांगितलं नाही की, हे बोला, हे बोलू नका. आम्हाला कायमच असं सांगितलं गेलं की, व्यक्त व्हा. काय ठेवायचं, काय नाही हे आमच्या हातात आहे; पण तुम्ही व्यक्त व्हा. मला असं वाटतं की, हे स्वातंत्र्य खूप महत्त्वाचं आहे आणि अशा कार्यक्रमांमध्ये या गोष्टी फार कमी पाहायला मिळतात आणि कदाचित आमच्या कार्यक्रमाच्या यशामागचं गमक यातच आहे.'.यासोबतच तिने समीर चौघुलेचं देखील कौतुक केलं आहे. ती म्हणाली, 'अशक्य आहे तो माणूस. भाग्यशाली आहे तो. एक पंच पडला की, दुसऱ्याच्या शोधात असतो तो. इतकी वर्षं काम करूनही त्याच्यातली ही हाव संपली नाहीये आणि हे खूप कौतुकस्पद आहे.'.अरे ही मूर्ख आहे, हिला अक्कल आहे का... आठवणी सांगताना माधवी निमकरला अश्रू अनावर, म्हणाली, 'मी कधीच त्यांना उत्तर दिलं नाही पण.. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.