म्हणून अमृता खानविलकरसोबतचे फोटो शेअर करत नाही... सई ताम्हणकरने सांगितलं कारण; म्हणाली- मैत्रीमध्ये...

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री सई ताम्हणकर प्रेक्षकांची लाडकी आहे. तिने अनेक मराठी हिट चित्रपटात काम केलंय. मराठीसोबतच हिंदी चित्रपटसृष्टीतही तिने आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवलाय. तिच्या अभिनयासोबतच तिच्या सौंदर्याचे देखील अनेक चाहते आहेत. सईसोबतच अभिनेत्री अमृता खानविलकर देखील मराठी सिनेसृष्टीतील आघाडीची अभिनेत्री आहे. तिनेदेखील हिंदी चित्रपटांमध्ये आपला ठसा उमटवलाय. मात्र सई आणि अमृता फारशा एकत्र दिसत नाहीत. त्या एकमेकींसोबतचे फारसे फोटोदेखील शेअर करत नाहीत. आता सईने त्याबद्दल स्पष्टीकरण दिलं आहे. .सई आणि अमृता यांनी 'पॉण्डिचेरी' हा सिनेमा एकत्र केला होता. यात अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकरदेखील त्यांच्या सोबत होता. या चित्रपटाचं कौतुक झालं होतं. त्यानिमित्ताने अमृता आणि सईचे एकत्र फोटो पाहायला मिळाले होते. मात्र त्यानंतर त्यांचे एकत्र फोटो दिसले नाहीत. आता लोकमत फिल्मील दिलेल्या मुलाखतीत सईने त्यामागचं कारण सांगितलं आहे. आमच्या वैर नाहीये, आम्ही फोटो शेअर करत नसलो तरी एकमेकींच्या मैत्रिणी आहोत असं सई म्हणालीये. या मुलाखतीत सई म्हणाली, 'तिच्याशी माझे वाइब जुळलेच पाहिजेत असं काही नाहीये. प्रत्येक मैत्रीची गोष्ट वेगळी असते, तीव्रता वेगळी असते.' .सई पुढे म्हणाली, 'आमच्या मैत्रीची गोष्टही वेगळी आहे. जरी आम्ही फोटो काढत नसलो तरी डायरेक्ट मेसेजवर मी आणि अमु जास्त बोलतो. इंस्टाग्रामवर. ते कुणाला माहीत नाहीये. प्रत्येक मैत्रीच्या नात्याचे वेगवेगळे कप्पे असतात. हा त्यातला एक कप्पा आहे जो तुम्ही पाहताय. आणि हा एक असा कप्पा जो तुम्ही पाहत नाही आहेत. एवढंच आहे. यात आम्ही एकत्र फोटो टाकत नाही म्हणजे आमची केमिस्ट्री नाही असं नाहीये. असा त्याचा अजिबात अर्थ नाहीये.' .सई शेवटची हिंदी वेबसीरीज 'द सिक्रेट्स ऑफ द शिलेदार' मध्ये दिसली होती. यासोबतच तिची 'आलेच मी' ही 'देवमाणूस' मधली लावणीही गाजली होती.'साधी माणसं' फेम अभिनेता होणार बाबा; डोहाळे जेवणाला पत्नीसोबत थाटात केली एंट्री, होणाऱ्या आईच्या लूकने वेधलं लक्ष