सई ताम्हणकर चवीने खाते दुधातलं पिठलं; कसं बनवतात ठाऊक आहे का? तिनेच सांगितली रेसिपी, खास टीपदेखील दिली

अभिनेत्री सई ताम्हणकरने आजवर अनेक चित्रपटांमध्ये वेगवेगळ्या धाटणीच्या भूमिका साकारल्या आहेत. पडद्यावर विविध रूपांत दिसणारी सई खऱ्या आयुष्यात मात्र बिनधास्त आणि डॅशिंग आहे. पण तिच्या खाण्यापिण्याच्या आवडीनिवडी ऐकल्या तर तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. कारण सईला कोणताही हटके पदार्थ नव्हे, तर साधं पिठलं आवडतं. विशेष म्हणजे तिला सांगलीचं खास दुधातलं पिठलं खूप आवडतं. या पदार्थाची रेसिपीही तिने एका पॉडकास्टमधील मुलाखतीत सांगितली आहे..सई मूळची सांगलीची असल्याने तिथल्या पारंपरिक खाद्यपदार्थांशी तिचं खास नातं आहे. नेहमीच्या पिठल्यामध्ये बेसनात पाणी घालून ते शिजवलं जातं. मात्र दुधाच्या पिठल्यात पाण्याऐवजी दूध वापरलं जातं. दूध आणि पाणी एकत्र करूनही हा पदार्थ बनवता येतो. पण दूध फाटण्याची शक्यता असल्याने तो बनवताना विशेष काळजी घ्यावी लागते. यासाठी सईने एक खास टिपही सांगितली आहे. दूध आणि पाणी वापरताना दोन्ही पदार्थांचं तापमान सारखं असावं. तसेच दूध आणि पाणी घातल्यानंतर लगेच मीठ टाकावं. त्यामुळे दूध फाटण्याची शक्यता कमी होते. आता सईला आवडणारं हे खास दुधातलं पिठलं घरी कसं बनवायचं, ते जाणून घेऊया..दुधातलं पिठलं बनवण्यासाठी साहित्यअर्धी वाटी बेसन२ वाट्या दूध२ ते ३ हिरव्या मिरच्यांचे तुकडेओलं खोबरंबारीक चिरलेली कोथिंबीर२ ते ३ चमचे तेलमोहरीजिरेहिंगहळदमीठकढीपत्ता.दुधातलं पिठलं बनवण्याची कृतीसर्वप्रथम कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरे, हिंग, कढीपत्ता आणि हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे घालून छान फोडणी द्या. त्यानंतर त्यात दूध आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मिश्रण एकत्र करा. आता त्यात बेसन घालून सतत ढवळत राहा. यामुळे पिठल्यात गुठळ्या होणार नाहीत. त्यानंतर चवीनुसार मीठ आणि हळद घालून मिश्रण मंद आचेवर साधारण पाच मिनिटं शिजू द्या. पिठलं व्यवस्थित शिजल्यानंतर त्यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि ओलं खोबरं घाला..माधुरीच्या गाण्यातले शब्द चालतात मग माझ्या का नाही? वर्षा उसगावकरांचा 'चोली के पीछे' गाण्यावर थेट सवाल, किस्सा सांगत म्हणाल्या- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.