'अमराठी कलाकारांना पहिल्या रांगेत बसवतात आणि...' सई ताम्हणकरने इंडस्ट्रीबाबत व्यक्त केला राग, म्हणाली...'टीआरपी वाढवण्यासाठी...'

SAI TAMHANKAR SLAMS AWARD SHOWS: सई ताम्हणकर हिने मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. ती नेहमीच तिच्या बिनधास्तपणामुळे ओळखली जाते. तिच्या वेगवेगळ्या भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतात. सई तिचे मत नेहमीच निर्भीडपणे मांडताना पहायला मिळतेय. अशातच आता तिने एका महत्त्वाचं मुद्द्यावर परखड मतं माडलंय. पुरस्कार सोहळ्यात नेहमीच मराठी कलाकरांना दुय्यम वागणुक दिली जाते असं तिने म्हटलंय. .नुकतीच सई ताम्हणकरने 'विषय खोल' या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना ती म्हणाली की, 'नेहमीच आपण मराठी बोला, मराठी माणसं जपा असा आग्रह धरतो. परंतु अनेक वेळा मराठी माणसालाच मागे केल्याचं आपण पाहतो. पुरस्कार सोहळ्यात देखील सिनेसृष्टीतील अमराठी कलाकारांना बोलावलं जातं. त्यावेळी त्यांना पहिल्या रांगेत बसवलं जातं. परंतु मराठीतील जेष्ठ कलाकार ज्यांनी ४० वर्ष सिनेसृष्टीत काम केलय, त्याना मागच्या रांगेत बसवलं जातं. हे मला अजिबात पटत नाही.'.पुढे बोलताना सई म्हणाली की, 'टीआरपी वाढवण्यासाठी आणि सोहळ्याला ग्लॅमर दाखवण्यासाठी नेहमीच इतर इंडस्ट्रीतील कलाकरांना पुढे केलं जातं. तसंच परंतु मागे बसलेले कलाकार हेच एकेकाळी लोकप्रिय होते. त्यांची तिकिटं सुद्धा २०० ते ३०० रुपयांनी विकली जायची. हे सगळं सोडून आपण इतर सिनेसृष्टीतील कलाकार येऊन मोडकं तोडकं मराठी बोलतात आणि आपण त्यांनाच डोक्यावर घेतो. परंतु खरोखरच त्यातून आपल्याला आनंद मिळतो का? हे एकदा नक्की तपासून पाहिलं पाहिजे.'. दरम्यान सईबद्दल बोलायचं झालं तर तिने सनई चौघडे या सिनेमातून सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं. त्यानंतर तिने हिंदी आणि मराठी सिनेसृष्टीत अनेक भूमिका साकारून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. तसंच ती नेहमीच तिच्या हटके भूमिकांसाठी ओळखळी जाते.