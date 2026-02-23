Premier

'अमराठी कलाकारांना पहिल्या रांगेत बसवतात आणि...' सई ताम्हणकरने इंडस्ट्रीबाबत व्यक्त केला राग, म्हणाली...'टीआरपी वाढवण्यासाठी...'

‘SENIOR MARATHI ARTISTS MADE TO SIT BEHIND’: सई ताम्हणकरने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये मराठी कलाकारांना दिल्या जाणाऱ्या दुय्यम वागणुकीवर परखड मत व्यक्त केलं आहे.
SAI TAMHANKAR SLAMS AWARD SHOWS

Apurva Kulkarni
SAI TAMHANKAR SLAMS AWARD SHOWS: सई ताम्हणकर हिने मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. ती नेहमीच तिच्या बिनधास्तपणामुळे ओळखली जाते. तिच्या वेगवेगळ्या भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतात. सई तिचे मत नेहमीच निर्भीडपणे मांडताना पहायला मिळतेय. अशातच आता तिने एका महत्त्वाचं मुद्द्यावर परखड मतं माडलंय. पुरस्कार सोहळ्यात नेहमीच मराठी कलाकरांना दुय्यम वागणुक दिली जाते असं तिने म्हटलंय.

