उद्या मी मातृत्व स्वीकारलं तर... आई होण्याबद्दल पहिल्यादांच बोलली सई ताम्हणकर; म्हणते- आमच्या क्षेत्रात...

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री सई ताम्हणकर हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलंय. चित्रपटांसोबतच सई तिच्या बोल्ड आणि बिनधास्त वागण्यासाठीही ती नेहमीच तिची मतं परखडपणे मांडताना दिसते. अशातच आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सईने आई होण्याबद्दल भाष्य केलंय. आई होणं हा प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यातील खूप मोठा निर्णय आणि खूप मोठा टप्पा असतो. काही स्त्रियांना मातृत्व अनुभवायचं असतं तर काहींना मुलं नको असतात. त्या आपल्याला मूल नको हे ठामपणे सांगताना दिसतात. आता सईनेदेखील मातृत्वाबद्दल भाष्य केलंय. .सईने आजवर अनेक भूमिका साकारल्यात. त्यात ती काही चित्रपटात आई म्हणूनही दिसलीये. सईचा 'अडकित्ता' हा चित्रपट ११ सप्टेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. यात सईसोबत सिद्धार्थ चांदेकर, सखी गोखले हे दोघेही प्रमुख भूमिकेत आहेत. यात सई एका नॅनीची भूमिका साकारत आहे. त्यानिमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत सईने आई होण्याबद्दल सांगितलं. सईने नुकतीच कलाकृती मीडियाला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'किशोरवयीन मुलाची आई थोडी वेगळी असेल, लहान मुलाची आई थोडी वेगळी वागत असेन हे सगळे अनुभव मला माझ्या कामाच्या निमित्ताने घेता येतात. गंमत म्हणजे हे सगळं करुन जर उद्या मी मातृत्व स्वीकारलं तर वेगळाच प्रयोग होईल. त्यामुळे मला असं वाटतं की हेच आमच्या क्षेत्राचं वेगळेपण आहे.'.या चित्रपटात आई नसूनही ती एका बाळाला सांभाळणार आहे. त्यामुळे सई त्यावेळेसही एक वेगळा प्रयोग करतेय असं म्हणायला हरकत नाही. तर दुसरीकडे सई लग्न कधी करते याकडेही अनेकांचं लक्ष लागलंय. .खोटी नाही 'दृष्ट लागण्या जोगे सारे' गाण्याची कथा; डोंबिवलीतील 'या' ठिकाणी खरंच घडलेली घटना; त्या दोघांनी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.