महेश मांजरेकरांची लेक मराठी सिनेमात येणार? सई मांजरेकरला करायचंय मराठी चित्रपटात काम

1 मांजरेकरने सांगितले की चांगल्या कथा भाषेच्या पलीकडे जातात.2 तिला बॉलिवूडमध्ये भावनिक कथाकथन आणि साऊथमधील शिस्त आवडली.3 भविष्यात मराठी चित्रपटात काम करण्याची तिची इच्छा आहे..बॉलीवूड आणि साऊथ चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनयाची छाप उमटवलेली अभिनेत्री सई मांजरेकर आपल्या कामाकडे स्पष्ट दृष्टिकोनातून पाहते. तिच्यासाठी सिनेमा ही केवळ भाषेची बाब नसून, तो उत्तम कथांचा आणि प्रेरणादायी सहकार्याचा प्रवास असल्याचे तिने सांगितले. .सई म्हणाली, 'माझ्या मते चित्रपटाला भाषा नसते, खरं महत्त्वाचं असतं ते कथानक आणि ते प्रेक्षकांच्या मनाला कितपत भिडतं. सध्या मी हिंदी आणि साऊथ इंडस्ट्रीत काम करीत आहे; मात्र भविष्यात एक चांगल्या मराठी चित्रपटात काम करण्याची माझी नक्की इच्छा आहे. स्क्रिप्ट रंजक असेल आणि दिग्दर्शकाची दृष्टी ठाम असेल तर मी कोणत्याही इंडस्ट्रीत काम करण्यास तयार आहे.' .बॉलीवूड आणि साऊथमधील अनुभवांविषयी बोलताना तिने सांगितले, 'दोन्ही ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळाल्यानंतर मला जाणवलं, की प्रत्येक इंडस्ट्रीची आपली एक वेगळी ओळख आणि जादू आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये कथांना भावनिक पद्धतीने मांडलं जातं, तर साऊथमधील शिस्त आणि कलेबद्दलचा आदर मला खूप भावतो. या दोन अनुभवांनी मला वेगवेगळ्या प्रकारे घडवलं आहे. त्यामुळे मी स्वतःला भाग्यवान समजते.'.तिचे वडील महेश मांजरेकर यांनी आठ वेगवेगळ्या भाषांमध्ये काम केलं असून, 'चांगल्या कथा या सीमारेषा ओलांडतात' हेच तत्त्व त्यांनी सईला शिकवल्याचे दिसून येते. त्याच प्रेरणेने सईही पॅन-इंडिया करिअर घडविताना मराठी चित्रपटसृष्टीशी असलेलं आपलं नातं जपण्याचा प्रयत्न करते..FAQS.सई मांजरेकर सध्या कोणत्या चित्रपटसृष्टीत काम करत आहे?ती सध्या हिंदी आणि साऊथ चित्रपटसृष्टीत काम करत आहे..मराठी चित्रपटात काम करण्याची इच्छा तिने व्यक्त केली का?होय, तिने स्पष्ट सांगितले की एक चांगली स्क्रिप्ट मिळाल्यास ती मराठी चित्रपट करेल. .बॉलिवूड आणि साऊथ चित्रपटसृष्टीतील फरक काय सांगितला?हिंदीमध्ये भावनिक मांडणी, तर साऊथमधील शिस्त आणि आदर हाच मुख्य फरक असल्याचे तिने सांगितले. .महेश मांजरेकरकडून तिला काय शिकायला मिळाले?वडिलांकडून "चांगल्या कथा सीमारेषा ओलांडतात" हा महत्वाचा धडा तिने घेतला.