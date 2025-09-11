Premier

महेश मांजरेकरांची लेक मराठी सिनेमात येणार? सई मांजरेकरला करायचंय मराठी चित्रपटात काम

Saiee Manjrekar Opens Up on Bollywood & South Film Journey | Reveals Wish to Work in Marathi Cinema: बॉलिवूड आणि साऊथ चित्रपटांमध्ये काम करून नाव कमावलेली सई मांजरेकर भविष्यात मराठी चित्रपट करण्याची इच्छा व्यक्त करते
Saiee Manjrekar Opens Up on Bollywood & South Film Journey | Reveals Wish to Work in Marathi Cinema

Saiee Manjrekar Opens Up on Bollywood & South Film Journey | Reveals Wish to Work in Marathi Cinema

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 मांजरेकरने सांगितले की चांगल्या कथा भाषेच्या पलीकडे जातात.

2 तिला बॉलिवूडमध्ये भावनिक कथाकथन आणि साऊथमधील शिस्त आवडली.

3 भविष्यात मराठी चित्रपटात काम करण्याची तिची इच्छा आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
marathi movie
actress
Entertainment news
mahesh manjrekar
father and daughter

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com