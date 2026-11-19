WHO THREATENED SAIF ALI KHAN: बॉलिवूड कलाकारांना गेल्या अनेक दिवसापासून धमक्या येताना पहायला मिळताय. सलमान खानपासून ते अंशुमन खुरानापर्यंत अनेकांना धमक्या आल्या आहेत. दरम्यान आता अभिनेता सैफ अली खान याचही नाव जोडलं गेलय. मुंबई पोलिस सुत्रांच्या माहितीनुसार सैफला सुद्धा धमकी मिळाली आहे. आता या प्रकरणात बाबा सिद्दिकी हत्या प्रकरणातील वॉन्टेड आरोपी झीशान अख्तरचं सुद्धा नाव समोर आलय. .माहितीनुसार, झीशान अख्तरने सैफ अली खानला धमकी दिली आहे. परंतु या संपूर्ण प्रकरणाचा मुंबई पोलिस तपास करत आहेत. ही धमकी खरंच झीशान अख्तर याने दिली की, दुसऱ्या कोणत्या व्यक्तीनं त्याच्या नावाचा वापर करत भीती पसरवण्याचा प्रयत्न केला, याचा तपास पोलिस करत आहेत. .बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात झीशान अख्तर हा वॉन्टेड आरोपी आहे. आता सैफ अली खानला मिळालेल्या धमकीच्या प्रकरणातही त्याचं नाव समोर आल्याने बॉलिवूडसह पोलीस यंत्रणांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, अद्याप धमकी देणाऱ्या व्यक्तीची अधिकृत ओळख पटलेली नाही. पोलीस या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत..तुषार कपूर आणि आयुष्मान खुरानालाही मिळाल्या होत्या धमक्यामुंबई पोलिसांमधील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी अभिनेता तुषार कपूर आणि आयुष्मान खुराना यांनाही धमक्या मिळाल्या होत्या. या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी बेंगळुरूमधील ३० वर्षीय वैभव मिश्रा याला अटक केली होती. तो आयआयटी पदवीधर असल्याचं सांगितलं जातं..'देऊळ बंद' फेम आर्या घारेने बदललं नाव; वडिलांचं नाव अन् आडनावही हटवलं, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.