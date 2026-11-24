BOLLYWOOD CELEBRITY VIRAL VIDEO: बॉलिवूडमध्ये असे अनेक सेलिब्रिटी आहेत, जे काही वर्षांपूर्वी रिलेशनशिपमध्ये राहिले. पण काही कारणास्तव वेगळे झाले. तरीही त्यांच्या मैत्री कायम आहे. कलाकारांचं ब्रेकअप आणि त्यानंतर जुनं सगळं विसरून नवीन नातं निर्माण करणं अनेकांना आव्हानात्मक असतं. त्यातील एक जोडी म्हणजे करीना कपूर आणि शाहिद कपूर. यांनी जवळपास ४ वर्ष एकमेकांना डेट केलं. परंतु काही कारणास्तव दोघांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. शाहिदने मीरा राजपूतसोबत लग्न केलं तर करीना सैफ अली खानसोबत सेट झाली. दरम्यान अशातच सोशल मीडियावर शाहिद आणि सैफचा एक व्हिडिओ व्हायरल झालाय. तो पाहून चाहते प्रचंड शॉक झालेत. .सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्री करीना कपूर खानचा एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर आणि सैफ अली खान एकमेकांना बोलत असलेलं पहायला मिळतय. दोघेही एकमेकांना हसत बोलताना दिसतय. त्यानंतर सैफ अली खान निघताना हसत शाहिदीला मिठी मारताना पहायला मिळतोय. दोघांचा हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलय. काही दिवसांपूर्वी करिनाचा सुद्धा शाहिदसोबतचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यातही करिना शाहिदसोबत हसत काहीतरी बोलताना पहायला मिळाली होती. .दरम्यान हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक नेटकऱ्यांच्या कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. 'यांना पाहून असं वाटतय की, लाईफ खूप सिंपल आहे. आपण इमोशनल होऊन त्याला कॉम्पिकेडेट करतात.' असं म्हटलय. अनेकांनी दोघांच्या साधेपणाचंही कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .करीना आणि शाहीद ही बॉलिवूडमधील चर्चेत असलेली जोडी होती. परंतु काही कारणास्तव दोघे वेगळे झाले. अनेक वर्ष ते एकमेकांशी बोलत सुद्धा नव्हते. दरम्यान आता पुन्हा सगळे एकत्र आल्याचं व्हिडिओतून दिसून येतय. .मांसाहार पचवायला ७२ तास लागतात'; प्राजक्ता माळीने नॉनव्हेज सोडण्यामागचं कारण सांगत म्हणालेली... 'मानवी शरीरासाठी ते...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.