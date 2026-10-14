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सैफ अली खान इन्स्टाग्रामवर आला अन् सर्वप्रथम करीनालाच फॉलो केलं; पहिल्या पोस्टमध्ये असं काय की, लोक करताय चर्चा

Saif Ali Khan Instagram Debut: सैफ अली खानने अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंट सुरू केले. पहिल्या पोस्टमध्ये दोन फोटो शेअर करत पत्नी करीना कपूरला फॉलो केलय.
Saif Ali Khan

Saif Ali Khan Instagram

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Saif Ali Khan Instagram AC: अभिनेता सैफ अली खानने आतापर्यंत आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत सोशल मीडियावर फारसा अॅक्टिव्ह नव्हता. त्याच्या आयुष्यातील अनेक क्षण चाहत्यांना पत्नी करीना कपूर खानच्या पोस्टमधून पाहायला मिळत होते, मात्र आता सैफने स्वतःचे अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंट सुरू करत सोशल मीडियावर पदार्पण केले आहे.

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