सैफ अली खान इन्स्टाग्रामवर आला अन् सर्वप्रथम करीनालाच फॉलो केलं; पहिल्या पोस्टमध्ये असं काय की, लोक करताय चर्चा

Saif Ali Khan Instagram AC: अभिनेता सैफ अली खानने आतापर्यंत आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत सोशल मीडियावर फारसा अॅक्टिव्ह नव्हता. त्याच्या आयुष्यातील अनेक क्षण चाहत्यांना पत्नी करीना कपूर खानच्या पोस्टमधून पाहायला मिळत होते, मात्र आता सैफने स्वतःचे अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंट सुरू करत सोशल मीडियावर पदार्पण केले आहे. .सैफ अली खानने आपल्या पहिल्या पोस्टमध्ये दोन फोटो शेअर केले आहेत. यातील एका फोटोत तो नेव्ही ब्लू रंगाच्या कुर्त्यात कॅमेऱ्यासमोर पोझ देताना दिसतो, तर दुसऱ्या फोटोत पुस्तक वाचताना दिसतो. सैफने सर्वप्रथम पत्नी करीनाला फॉलो केले आहे. करीनानेही त्याला फॉलो बॅक केले आहे. सध्या सैफच्या अकाउंटवर तो केवळ करीनालाच फॉलो करत असल्याचे दिसते. त्याच्या पहिल्याच पोस्टमधून चित्रपटांऐवजी पुस्तकांना स्थान मिळाले आहे..सैफच्या कपड्यांसोबत त्याच्या हातातील घड्याळही चर्चेचा विषय ठरलं आहे. त्याने काळ्या रंगाचं क्लासिक घड्याळ घातलं असून, त्याच्या डायलला सोनेरी चौकोनी आकार आहे. या छोट्याशा अॅक्सेसरीमुळे त्याच्या लूकला एक वेगळीच शोभा आली आहे..विशेष म्हणजे, सैफ अली खानने यापूर्वी सोशल मीडियाबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली होती. हिंदुस्तान टाइम्सला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्याने इन्स्टाग्राम वापरत असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र, त्याला हे माध्यम फारसं आवडत नसल्याचंही त्याने स्पष्ट केलं होतं. तो म्हणालेला की, “माझ्या फोनमध्ये इन्स्टाग्राम अॅप आहे आणि माझं एक अनोळखी अकाउंटही आहे. मी त्याचा अधूनमधून वापर करतो, पण मला ते आवडत नाही. प्रत्येक वेळी इन्स्टाग्राम वापरल्यानंतर मला माझं अकाउंट डिलीट करायला हवं, असं वाटतं; पण मी ते कधीच करत नाही,” असं सैफने मुलाखतीत म्हटलं होतं..'त्या'व्हायरल व्हिडीओवर अखेर गौतमी पाटील बोलली, म्हणाली... 'लाज नाही वाटली?'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.