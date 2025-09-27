मी जखमी अवस्थेत जमिनीवर... चाकू हल्ल्याबद्दल पहिल्यांदाच बोलला सैफ अली खान; म्हणाला- जिथून घरात कुणी येऊ शकतं अशा जागा...

आपल्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं करणारा बॉलिवूडचा नवाब असलेला लोकप्रिय अभिनेता सैफ अली खान प्रत्येक भूमिकेमध्ये काहीतरी वेगळं करताना दिसतो. कोट्यवधींच्या संपत्तीचा मालक असलेला सैफ सगळ्यांशी कायम अदबीने वागताना दिसतो. मात्र काही महिन्यांपूर्वी सैफवर चाकू हल्ला झाला होता. एक अज्ञात इसम त्याच्या घरात घुसलेला आणि थेट त्याच्या मुलांच्या रूममध्ये पोहोचला होता. आपल्या कुटुंबाला वाचवण्यासाठी सैफने त्या चोरासोबत दोन हात केले. त्यात सैफ जखमी झालेला. आता एका मुलाखतीत सैफने याबद्दल सांगितलं आहे. .सैफने नुकतीच एस्क्वायर इंडियाला मुलाखत दिली. यात बोलताना सैफ म्हणाला, 'हा एक विचित्र अनुभव होता. पण आम्ही किती भाग्यवान आहोत, कारण चाकू हल्ला अगदी जवळून झाला होता. त्यातून कोणत्याही दुखापतीशिवाय बाहेर पडणं एका चमत्कारापेक्षा कमी नव्हतं. जेव्हा मी जमिनीवर जखमी अवस्थेत पडलो होतो, तेव्हा माझ्या डोळ्यांसमोर संपूर्ण आयुष्य क्षणार्धात धावून गेलं. अशी गंभीर परिस्थिती अचानक समोर आल्याने हा परिणाम असू शकतो. पण आठवतंय की, मी विचार करत होतो, आयुष्य किती वेगळं आहे आणि मला अनेक ठिकाणी जाण्याचं भाग्य लाभलं आहे.' .तो पुढे म्हणाला, 'ही गोष्ट केवळ पैशांची नाही कारण अनेकांकडे खूप पैसा असतो. पण त्यावेळी मी विनचेस्टरच्या त्या अनोख्या वातावरणाचा, आपल्या माणसांसोबत केलेल्या सर्व प्रवासांचा, वाईन, माझ्या मुलांचा, पत्नीचा विचार करत होतो. माझी शिकवण हीच आहे की, तुम्ही दरवाजे बंद ठेवले पाहिजेत आणि सावध राहिलं पाहिजे. आपल्याकडे खूप काही आहे, पण खूप काही नाहीये. त्यामुळे मी कृतज्ञ आहे, पण आपण हे समजून घेतलं पाहिजे आणि सावध राहिलं पाहिजे. घरातल्या काही गोष्टी बंद करुन ठेवा. जिथून प्रवेश होऊ शकतो त्या जागा ब्लॉक करा आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक चांगली करा.'.घराची सुरक्षा वाढवण्याबद्दल सैफ म्हणाला, 'हे दुःखद आहे. माझा कधीही सुरक्षेवर विश्वास नव्हता. माझ्या आजूबाजूला लोक असणं मला आवडत नाही, पण निदान काही काळासाठी तरी हे आवश्यक आहे. माझ्या जाण्याची वेळ आली नव्हती. कदाचित मला आणखी काही चांगले चित्रपट करायचे असतील. कुटुंब आणि मित्रांसोबत आणखी चांगला वेळ घालवायचा असेल. आणखी काही दानधर्म करायचा असेल.' अशा रीतीने पहिल्यांदाच सैफ त्याच्या घरात घडलेल्या घटनेवर व्यक्त झाला. .इतकंच आहे तर तिच्यासोबतच जाऊन राहा... जेव्हा घटस्फोटानंतर मोनाला भेटल्यामुळे बोनी यांच्यावर भडकलेल्या श्रीदेवी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.