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घरी नणंदेसोबत कशी वागते करीना कपूर? सैफ अली खानच्या बहिणीने सांगितली आतली गोष्ट; म्हणाली- ती नाटकी...

KAREENA KAPOOR RELATIONSHIP WITH SISTER IN LAW: लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री करीना कपूर घरच्यांसोबत कशी वागते हे तिच्या नणंदेनेच एका मुलाखतीत सांगितलं आहे.
KAREENA KPOOR

KAREENA KPOOR

ESAKAL

Payal Naik
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बॉलिवूडची बेबो करीना कपूर हिने सैफ अली खानसोबत लग्न केलेलं तेव्हा चांगलीच चर्चा रंगली होती. कपूर खानदानाच्या लाडक्या लेकीने आंतरधर्मीय विवाह केलेला. त्यामुळे सगळेच चकीत झालेले. करिनाने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलंय. तिने कायमच वेगवेगळ्या धाटणीच्या भूमिका करून स्वतःच्या अभिनयाची ताकद सिद्ध केली. करीना मुलाखतींमध्ये किंवा पापाराझींसोबत बोलताना बिनधास्त आणि गर्विष्ठपणे उत्तरं देताना दिसलीये. यामुळे ती घरी कशी वागत असेल असा प्रश्न नेहमीच प्रेक्षकांना पडतो. आता तिच्या नणंदेने याचं उत्तर दिलंय.

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