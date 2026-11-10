कधी मिशीला पीळ, तर कधी हात हातात; ‘सैराट’मधील आर्चीच्या बाबांचा पत्नीसोबत रोमँटिक अंदाज, दिवाळीचे खास फोटो

‘सैराट’ चित्रपटातील आर्चीच्या वडिलांची भूमिका साकारून प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडणारे अभिनेते सुरेश विश्वकर्मा सध्या त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आले आहेत. दिवाळीनिमित्त त्यांनी पत्नी विद्याबरोबरचे काही खास फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये दोघांचा रोमँटिक अंदाज पाहायला मिळत असून चाहत्यांकडून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.सुरेश विश्वकर्मा यांच्या पत्नी विद्या सोशल मीडियावर सक्रिय असतात. त्या अनेकदा सुरेश यांच्या चित्रपटांशी संबंधित अपडेट्सही शेअर करताना दिसतात. या फोटोंमध्ये सुरेश विश्वकर्मा यांनी पिवळ्या रंगाचा शर्ट परिधान केला आहे, तर त्यांच्या पत्नी विद्या गुलाबी रंगाच्या साडीत दिसत आहेत. एका फोटोत विद्या यांनी सुरेश यांच्या मिशीला पीळ दिल्याचा खास अंदाज पाहायला मिळतो. दोघांची ही रोमँटिक केमिस्ट्री चाहत्यांना चांगलीच भावली आहे..दरम्यान, सुरेश विश्वकर्मा यांच्या कामाबद्दल बोलायचं झाल्यास त्यांनी ‘सैराट’, ‘मुळशी पॅटर्न’ आणि ‘रेगे’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. त्यांच्या अभिनयाला प्रेक्षकांची पसंती मिळाली आहे. आता ते आगामी ‘खाशाबा’ या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. या चित्रपटातील त्यांच्या भूमिकेबद्दल अद्याप माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, सध्या त्यांच्या आणि पत्नी विद्याच्या दिवाळीतील खास फोटोंची सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे. त्यांच्या अभिनयाच्या प्रवासात विद्यादेखील त्यांना खंबीर साथ देत असल्याचं पाहायला मिळतं..सई ताम्हणकर चवीने खाते दुधातलं पिठलं; कसं बनवतात ठाऊक आहे का? तिनेच सांगितली रेसिपी, खास टीपदेखील दिली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.