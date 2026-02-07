'सैराट'नंतर पैसे आले पण जवळच्या मित्रांनीच लुटलं... तानाजी गळगुंडेने सांगितला वाईट अनुभव; म्हणाला, 'आता मला ब्लॉक केलं...'

'सैराट' हा चित्रपट येऊन १० वर्ष झाली. तरीही या चित्रपटाच्या आठवणी प्रेक्षकांच्या आणि कलाकारांच्या मनात ताज्या आहेत. या चित्रपटाने अनेकांना लोकप्रियता मिळवून दिली. रोजगार मिळवून दिला. यातून चार नवे चेहरे प्रेक्षकांच्या भेटीला आले. त्यातील एक नाव म्हणजे तानाजी गळगुंडे. तानाजी गेल्या काही वर्षात अनेक चित्रपटात दिसला. मात्र 'सैराट' नंतर त्याला त्याच्याच मित्रांनी फसवलं. आता सकाळला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने याबद्दल भाष्य केलंय. वेगवेगळ्या मार्गानी आपल्याकडून पैसे काढून घेण्यात आले असं तो म्हणालाय. .सकाळला दिलेल्या मुलाखतीत तानाजी म्हणाला, 'सैराट चित्रपटानंतर खरं तर माझ्याकडं चांगले पैसे येऊ आले होते . या पैशाचं करायचं काय हे माहिती नव्हतं. आपलं आर्थिक अज्ञान असतं. पण...असे काही मित्र जवळ होते की त्यांनी वेगवेगळ्या मार्गानं पैसे काढून घेतले. कुणी म्हणायचं आपण बिझनेस टाकू, त्यांना पैसे द्यायचो. कुणी म्हणायचे गरज आहे, नंतर देतो.. मी सगळंच त्यांना देऊन टाकलं. पण आता त्या सगळ्यांनी मला ब्लॉक करून टाकलंय. ते माझा फोनही उचलत नाही. आता मी त्यांना माझा मित्रही मानत नाही. यातून मी बरंच काही शिकलो.' .तो पुढे म्हणाला, 'सैराटनंतर पुस्तकं वाचणं सुरू केलं. त्यामुळं ज्ञानात मोठी भर पडत गेली. सैराट आधीचा तानाजी आणि नंतरचा तानाजी यात मोठा फरक आहे. सैराटनंतरही या क्षेत्रातचं अज्ञान होतं. तेव्हाच मी बरंच काम करायला हवं होतं. तेव्हा सांगणारं, योग्य मार्ग दाखवणारा कोण नव्हतं. मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे मी गोंधळलो होतो. २०- २२ सिनेमे केले पण त्यात काही खास लक्षात राहील अशी भूमिका नव्हती. सिनेमाच्या आधी मी काय करतो होतो तर, शेती करत होतो. सैराटमध्ये अपघाताने आलो. आताही मी शेतीच करत आहे. येतील तशी अभिनयाची कामं करत असतो. पण सिनेमातून मिळणारा पैसे पुरेसा नसतो. त्यामुळं आता व्यवसायही केला पाहिजे असं वाटतंय.' .तानाजीचं लग्न झालं असून त्याच्या लग्नाला घरून विरोध होता. मात्र तो विरोध झुगारून त्याने लग्न केलं आणि आता त्याला एक मुलंही आहे. .'सैराट' साठी तानाजी गळगुंडेला लाख नाही तर काही हजारांमध्ये मिळालेले पैसे; सगळे मित्राच्या हातात ठेवले कारण... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.