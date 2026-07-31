'सैराट' फेम अरबाजवर कोसळला दु:खाचा डोंगर, ब्रेन हॅमरेजमुळे वडिलांचं निधन

ASLAM SHAIKH DEATH LATEST MARATHI ENTERTAINMENT NEWS: सैराट सिनेमात सल्याची भूमिका साकारणारा अभिनेता अरबाज शेख यांच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळलाय. त्याचे वडिल अस्लम शेख य़ांचं ब्रेन हॅमरेजमुळे उपचारादरम्यान निधन झालय. गेल्या महिनाभरापासून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु होते..सोलापूरमधील एका खासगी रुग्णालयात त्याच्या वडिलांवर उपचार सुरु होते. वडिलांची प्रकृती गंभीर असताना अरबाजने उपचारासाठी खूप प्रयत्न केले. काही दिवसापूर्वी त्याने एक व्हिडिओ देखील शेअर केला होता. त्यात त्याने 'मला माझ्या बाबांना वाचवायचं' असं म्हणत रुग्णलायातील लूट दाखवून दिली होती. .व्हिडिओमध्ये त्याने रुग्णालयाकडून सतत पैशांची मागणी होत होती असं सांगितलेलं. त्यानंतर अन्न आणि औषध प्रशासनाने संबंधित रुग्णालयातील मेडिकलवर कारवाई केली. शिवसेने पक्षानेही अरबाजच्या कुटुंबाला मदत देखील केली होती. त्यांच्या सहकार्याने वडिलांना दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्यात आलं. .दरम्यान त्यांच्यावर उपचार सुरु असताना त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. अस्लम शेख यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर सिनेसृष्टीतून कलाकारांनी श्रद्धांजली अर्पण केलीय. .'धुरंधर'नंतर रणवीरची चांदीच चांदी! थेट परदेशी ब्रँडचा असणार ब्रॅड अॅम्बेसिडर, कोट्यवधींची डील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.