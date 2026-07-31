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'सैराट' फेम अरबाजवर कोसळला दु:खाचा डोंगर, ब्रेन हॅमरेजमुळे वडिलांचं निधन

SAIRAT ACTOR ARBAZ SHAIKH FAMILY TRAGIC NEWS: 'सैराट' चित्रपटातून घराघरात पोहोचलेला अभिनेता अरबाज शेख याच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्याचे वडील अस्लम शेख यांचे ब्रेन हॅमरेजमुळे उपचारादरम्यान निधन झाले.
ARBAZ SHAIKH FATHER PASSES AWAY

ARBAZ SHAIKH FATHER PASSES AWAY

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ASLAM SHAIKH DEATH LATEST MARATHI ENTERTAINMENT NEWS: सैराट सिनेमात सल्याची भूमिका साकारणारा अभिनेता अरबाज शेख यांच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळलाय. त्याचे वडिल अस्लम शेख य़ांचं ब्रेन हॅमरेजमुळे उपचारादरम्यान निधन झालय. गेल्या महिनाभरापासून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु होते.

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