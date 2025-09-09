Premier

'मुन्नी बदनाम' मधील मलायकाच्या कपड्यांवर सलमानला होता आक्षेप; सेटवर घडलेला भलताच प्रकार, निर्माता म्हणाला- तो रूढीवादी मुसलमान

SALMAN KHAN FIGHT WITH MALAIKA ARORA: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान हा मलायका अरोराच्या चित्रपटात छोटे कपडे घालून डान्स करण्याच्या विरोधात होता.
salman khan malaika arora

salman khan malaika arora

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

'दबंग' या चित्रपट सलमान खानच्या आयुष्यातील एक मैलाचा दगड ठरला. या चित्रपटाने सलमानचं डुबणारं करिअर पुन्हा मार्गावर आणलं होतं. नुकतीच या चित्रपटाला १५ वर्ष पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने 'दबंग' चे दिग्दर्शक अभिनव कश्यप यांनी मलायका अरोराच्या आयटम सॉन्गबद्दल मोठे खुलासे केले आहेत. अरबाजला त्याची एक्स पत्नी मलाइका अरोराने आयटम नंबर केलेलं चालणार नव्हतं आणि सलमान खानलाही तिच्या कपड्यांवरून अडचण होती. तरीही, मलाइकाने आपल्या मतावर ठाम राहिली आणि हे गाणं प्रचंड हिट झालं.

Loading content, please wait...
bollywood
salman khan
malaika arora
Entertainment news
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com