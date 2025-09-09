'मुन्नी बदनाम' मधील मलायकाच्या कपड्यांवर सलमानला होता आक्षेप; सेटवर घडलेला भलताच प्रकार, निर्माता म्हणाला- तो रूढीवादी मुसलमान

'दबंग' या चित्रपट सलमान खानच्या आयुष्यातील एक मैलाचा दगड ठरला. या चित्रपटाने सलमानचं डुबणारं करिअर पुन्हा मार्गावर आणलं होतं. नुकतीच या चित्रपटाला १५ वर्ष पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने 'दबंग' चे दिग्दर्शक अभिनव कश्यप यांनी मलायका अरोराच्या आयटम सॉन्गबद्दल मोठे खुलासे केले आहेत. अरबाजला त्याची एक्स पत्नी मलाइका अरोराने आयटम नंबर केलेलं चालणार नव्हतं आणि सलमान खानलाही तिच्या कपड्यांवरून अडचण होती. तरीही, मलाइकाने आपल्या मतावर ठाम राहिली आणि हे गाणं प्रचंड हिट झालं. .अभिनव कश्यप म्हणाले, 'अरबाज हे गाणं करणार नव्हता. आपल्या पत्नीवर 'आयटम गर्ल'चा शिक्का मारलेला त्याला पसंत नव्हता. अरबाज आणि सलमान, ते काहीही म्हणोत, पण ते खऱ्या आयुष्यात ते दोघेही खूप जुनाट विचारांचे मुस्लिम आहेत. सलमानसोबत मलाइकाचे पेहरावावरूनही मतभेद होते. त्यांच्यात वादही झालेले. सलमानची त्यांच्या घरातील महिलांनी अंगभर कपडे घालावे अशी इच्छा होती, म्हणूनच त्याला वाटत नव्हतं की तिने हे आयटम साँग करावं.'.मलाइका होती ठामदिग्दर्शकाने पुढे सांगितलं, 'पण मलाइका एक मजबूत आणि स्वतंत्र महिला आहे. ती तिचे निर्णय स्वतः घेते. जेव्हा तिला हे गाणं ऑफर झालं, तेव्हा तिने लगेच होकार दिला. अरबाजला समजावण्यासाठी तिला खूप प्रयत्न करावे लागले. तिने अरबाजला सांगितलं की यात काहीही अश्लील नाही, फक्त डान्स आहे आणि गाण्यात पूर्ण कुटुंब आहे, मग भीती कशाची? आणि त्या गाण्याने अनेक रेकॉर्ड मोडले.' .आधीपासूनच फेमस होती मलाइकाअभिनव म्हणाले, 'मलाइका 'छैय्या छैय्या' आणि 'होठ रसीले' सारख्या गाण्यांमुळे खूप प्रसिद्ध होती. तिने फारसे अभिनयाचे रोल केले नाहीत. आम्हाला अशा व्यक्तीची गरज होती जी गाणं उत्तम प्रकारे सादर करू शकेल. ती एक उत्कृष्ट नृत्यांगना आहे. जी कॅमेऱ्यासमोर कमी दिसते, लोक तिला पाहण्यासाठी जास्त उत्सुक असतात.'.दिग्दर्शकाने सांगितले, 'गाणं खूपच चांगलं झालं. जेव्हा सलमानने ते ऐकलं, तेव्हा तो म्हणाला की त्यालाही त्याचा भाग व्हायचं आहे. सुरुवातीला तो गाणं संपल्यावर लगेच येणार होता, सोनू तोपर्यंत पार्टी करत असेल, अगदी **'शोले'**च्या 'महबूबा' गाण्यासारखं, जिथे अमजद खान मजा करत असतो. माझं पण हेच व्हिजन होतं. गाणं टाकण्याची ही एक चांगली संधी होती. एका बाजूला पोलीस जाळं टाकत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला खलनायक मजा करत आहे. पण मग सलमान म्हणाला की हे सर्वात चांगलं गाणं आहे, मला यात असायलाच हवं. म्हणूनच, मी त्याला गाण्यात एक कडवं आधीच येण्यास सांगितलं.'.वेगळं राहण्यासाठी लग्न केलंय का? प्रसाद जवादे वैतागला; पत्नी अमृता देशमुख समजूत काढत म्हणाली- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.